Tipy z Číny: Miniaturní počítače s Windows 11 už od 1 500 korun Hlavní stránka Články Mini počítače z Číny startují už na necelých 1 500 korunách a zvládnou základní kancelářskou práci nebo streamování Pozor na typ úložiště – nejlevnější modely mají pomalé eMMC místo SSD, což výrazně zpomaluje systém Pro home office nebo mediální centrum stačí Intel N4000, ale na cokoliv náročnějšího potřebujete alespoň N100 nebo N150 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Velká bedna pod stolem už dávno není jediná cesta k funkčnímu počítači. V dnešních Tipech z Číny se podíváme na mini PC, které zabírají místo hrníčku na kávu, spotřebují směšně málo energie a přitom zvládnou většinu běžných úkolů. Od sledování Netflixu přes kancelářskou práci až po lehký domácí server – pojďme si ukázat, kdy dávají smysl a na co si dát pozor. Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo. Pro koho jsou mini PC vhodná? Teclast N10 – vstupní brána za 1 488 Kč (ale s háčkem) MLLSE M2 Air – zlatá střední cesta za 1 905 Kč MLLSE G2 Pro – moderní základ za 2 861 Kč SOYO M4PLUS2 – prémiový kousek za 3 975 Kč Na co si dát pozor při nákupu? Verdikt: Kdy mini PC dává smysl? Pro koho jsou mini PC vhodná? Zapomeňte na herní mašiny nebo workstation pro střih videa. Mini PC mají svou cílovku jasně danou – jsou pro lidi, kteří nepotřebují brutální výkon, ale chtějí ušetřit místo a elektřinu. Typické použití? Počítač pro babičku na Facebook a YouTube, kancelářský stroj na Word a Excel, mediální centrum k televizi nebo třeba jednoduchý server pro chytrou domácnost. Hlavní výhoda je spotřeba kolem 10-20 wattů oproti 100+ wattům běžného desktopu. Za rok provozu 24/7 ušetříte na elektřině tisíce korun. Navíc jsou prakticky neslyšné – žádné hlučné ventilátory, které by rušily při sledování filmů. Ale pozor, ne všechny mini PC jsou stvořené stejně. Největší past číhá v typu úložiště a procesoru. Pojďme si projít čtyři konkrétní modely od nejlevnějšího po nejvýkonnější. Teclast N10 – vstupní brána za 1 488 Kč (ale s háčkem) Za necelých patnáct stovek dostanete Teclast N10 s procesorem Intel N4000, 6 GB RAM a Windows 11 Pro. Zní to skvěle, že? Jenže ďábel se skrývá v detailu – těch 128 GB úložiště není SSD, ale pomalé eMMC. Co to znamená v praxi? Windows sice poběží, ale bootování potrvá dlouho, spouštění programů připomíná éru pevných disků a při instalaci aktualizací si uděláte klidně kafíčko. Pro babičku, která otevře prohlížeč a kouká na videa, to stačí. Pro cokoliv víc už ne. Plusem jsou kompaktní rozměry 120×120×40 mm a váha pouhých 250 gramů. VESA držák v balení znamená, že ho můžete přišroubovat za monitor a mít perfektně uklizený stůl. Konektory? Základní výbava – HDMI, VGA (pro starší monitory), 3× USB 3.2 a čtečka microSD. Verdikt: Za tu cenu ujde, ale pouze pro nenáročné použití. eMMC úložiště je výrazná brzda. Cena: 1 488 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS MLLSE M2 Air – zlatá střední cesta za 1 905 Kč Za pár stovek navíc dostanete MLLSE M2 Air, který řeší hlavní problém levnějšího Teclast – má skutečný M.2 SATA SSD. Sice jen SATA, ne NVMe, ale pořád je to obrovský skok oproti eMMC. Procesor Intel N4000 je stejný jako u Teclastu, ale těch 6 GB RAM a 128 GB SSD dělá Windows 11 použitelným pro každodenní práci. Reddit je plný spokojených uživatelů, kteří na něm provozují Home Assistant, Plex server nebo ho používají jako záložní počítač. Konektivita je solidní – 3× USB 3.2, HDMI (bohužel jen 4K@30Hz), VGA a gigabitový ethernet. Dual-band Wi-Fi 5 je příjemný bonus oproti levnějším modelům s pomalým 2.4GHz připojením. Spotřeba se drží kolem 10W při běžném používání. Verdikt: Nejlepší poměr cena/výkon pro nenáročné uživatele. SSD dělá obrovský rozdíl. Cena: 1 905 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS MLLSE G2 Pro – moderní základ za 2 861 Kč Tady už se bavíme o jiné lize. MLLSE G2 Pro s procesorem Intel N150 je první v našem výběru, který používá moderní LPDDR5 RAM – konkrétně rovnou 12 GB. V kombinaci s 512GB NVMe SSD jde o počítač, který zvládne i náročnější multitasking. Intel N150 je o generaci novější než N4000 a nabízí až o 30 % vyšší výkon při stejné spotřebě. Recenzenti hlásí plynulé přehrávání 4K videí, bezproblémový provoz s desítkami otevřených záložek v prohlížeči a dokonce i lehké úpravy fotek. Obrovskou výhodou je podpora tří monitorů současně – HDMI, DisplayPort a USB-C s podporou videa. Pro kancelářskou práci nebo trading je to ideální sestava. Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.0 jsou standardem, stejně jako Windows 11 Pro v ceně. Uživatelé v recenzích chválí hlavně tichý provoz a nízkou spotřebu kolem 10-20W. Jeden majitel píše: „Používám ho 24/7 jako server pro Home Assistant a soubory, připojené dva 1TB disky přes USB. Běží spolehlivě a neslyšně.“ Verdikt: Výborná volba pro home office nebo lehký server. 12 GB RAM je luxus v této cenové kategorii. Cena: 2 861 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS SOYO M4PLUS2 – prémiový kousek za 3 975 Kč Na vrcholu naší nabídky stojí SOYO M4PLUS2 s 16 GB RAM a 512GB SSD. Používá stejný procesor Intel N150 jako levnější G2 Pro, ale dvojnásobek RAM dělá rozdíl při náročnějším používání. SOYO je mezi čínskými výrobci respektovaná značka – jeden uživatel vzpomíná: „Jejich základní desky jsem používal už před lety a nikdy jsem neměl problém.“ Kvalita zpracování je na vyšší úrovni než u levnějších modelů, což se projeví v dlouhodobé spolehlivosti. S 16 GB RAM můžete pohodlně virtualizovat – někteří uživatelé hlásí bezproblémový běh Proxmoxu s několika VM. Pro vývojáře nebo IT profesionály, kteří potřebují testovací prostředí, je to zajímavá volba. Verdikt: Přeplacené pro běžné použití, ale ideální pro specifické potřeby jako virtualizace nebo náročnější multitasking. Cena: 3 975 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Na co si dát pozor při nákupu? Největší past je typ úložiště. eMMC = pomalé jak šnek, SATA SSD = použitelné, NVMe SSD = ideální. Rozdíl v ceně je minimální, ale v rychlosti obrovský. Druhá věc jsou nereálná očekávání. Marketing někdy slibuje „gaming computer“, ale Intel N4000 nebo N150 na hry opravdu není. Maximálně nějaké retro tituly nebo 2D indie hry. Třetí past je chlazení. Levnější modely spoléhají na pasivní chlazení, což při dlouhodobé zátěži vede k throttlingu. Pokud plánujete 24/7 provoz, vybírejte modely s aktivním chlazením nebo počítejte s nižším výkonem. Verdikt: Kdy mini PC dává smysl? Mini PC z Číny nejsou pro každého, ale pro správnou cílovku jsou geniální. Pokud potřebujete počítač na základní kancelářskou práci, sledování videí, lehký server nebo jednoduše šetříte místem a elektřinou, za 2-3 tisíce korun dostanete plnohodnotný stroj s Windows 11. Moje doporučení? MLLSE G2 Pro za 2 861 Kč nabízí nejlepší kompromis mezi cenou a výkonem. Intel N150, 12 GB RAM a 512GB NVMe SSD zvládnou 99 % běžných úkolů a vydrží vám roky. Používáte mini PC? Jaké máte zkušenosti? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mini-PC Tipy z Číny Windows 11 Mohlo by vás zajímat Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1. 5 tipů na zboží z Číny: Big Save slevy na AliExpressu Marek Houser 10.7.2024 Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat Adam Kurfürst 5.1. 5 tipů na zboží z Číny: Black Friday slevy na AliExpressu Marek Houser 28.11.2024 5 tipů na zboží z Číny: AliExpress odpálil další slevy 11.11 Marek Houser 13.11.2024