Tipy z Číny: Zapomeňte na Steam Deck! Tyhle čínské handheldy stojí zlomek ceny a překvapí výkonem

Po úspěchu levných handheldů z minulého dílu přinášíme čtyři nové kousky od miniaturního Ampownu za 1 500 Kč po prémiový Retroid za 6 tisíc

Véčkový Retroid Pocket Flip 2 se Snapdragonem 865 a OLED displejem zvládne PS2, GameCube i některé Switch hry

Pozor na rozdíl mezi Androidem a Linuxem – Android nabízí větší možnosti, Linux je zase jednodušší na používání

Jakub Kárník
Publikováno: 7.9.2025 06:00

V minulém díle Tipů z Číny jsem vám ukázal levné handheldy s Androidem, které zvládnou emulaci her až po PlayStation 2. Dnes se posouváme dál – od kapesní minikonzole za 1 500 korun až po prémiové véčko, které si troufne i na některé Switch tituly. Pojďme se podívat, co čínský trh nabízí tentokrát.

Evropské sklady, daň a clo

Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo. AMPOWN Mini Zero 28 – maličká, ale šikovná za 1 477 Kč TrimUI Smart Pro – linuxový favorit za 1 643 Kč Anbernic RG406H – Android za 4 145 Kč Retroid Pocket Flip 2 – prémiové véčko za 6 003 Kč AMPOWN Mini Zero 28 – maličká, ale šikovná za 1 477 Kč Začneme tím nejmenším. AMPOWN Mini Zero 28 je handheld velikosti starého telefonu – 130×64×19 mm a váha pouhých 129 gramů. Za necelých patnáct stovek dostanete 2,8palcový IPS displej, Android systém a překvapivě kvalitní zpracování. Srdcem je procesor AllWinner A133P s 2 GB RAM. To nezní jako raketa a také to raketa není – zvládnete PlayStation 1, Nintendo 64 a s trochou štěstí i Dreamcast. Na PSP nebo PS2 zapomeňte. Ale pozor, hallové páčky v této cenové kategorii jsou naprostá rarita. Recenze se shodují v jednom – build quality je nad očekávání. Jeden majitel píše: „Za 350 Real (asi 1 400 Kč) je to nejlepší, nejmenší a nejlevnější přenosné Android zařízení na trhu.“ Jiný dodává: „Kvalita zpracování a hardware jsou skvělé, hallové páčky za tu cenu jsou neuvěřitelné.“ Problém? Chybí dotykový displej, což u Androidu znamená neustálé kompromisy. Ovládání systému přes tlačítka je možné, ale frustrující. Naštěstí existuje MinUI – linuxová nadstavba, která tento problém řeší. Verdikt: Ideální do kapsy na rychlou retro session. Za tu cenu nemá konkurenci. Cena: 1 477 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS TrimUI Smart Pro – linuxový favorit za 1 643 Kč O level výš stojí TrimUI Smart Pro s 4,96palcovým IPS displejem a rozlišením 1280×720. Tenhle handheld běží na Linuxu místo Androidu, což má své výhody i nevýhody. Plus? Systém je nakonfigurovaný a připravený k použití. Žádné složité nastavování emulátorů, všechno funguje out of the box. Výdrž baterie je fantastická – klidně 8-10 hodin hraní. Minus? Žádné Android hry, žádný Game Pass streaming. Recenzenti jsou nadšení: „Nejlepší handheld, který jsem zatím používal. Hraje většinu ROM.“ Další přidává: „Skvělé ovládání a neuvěřitelná baterie. Displej je ostrý a jasný.“ Za necelých sedmnáct stovek dostanete zařízení, které bez problémů zvládne vše až po PlayStation 1. Komunita kolem TrimUI je obrovská – najdete custom firmware jako CrossMix OS, který vylepšuje uživatelské rozhraní a přidává funkce. Pro začátečníky ideální volba. Verdikt: Nejlepší poměr cena/výkon pro retro gaming bez starostí. Cena: 1 643 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Anbernic RG406H – Android za 4 145 Kč Přeskočíme do vyšší ligy. Anbernic RG406H kombinuje 4palcový dotykový IPS displej s procesorem Unisoc T820 a Androidem 13. Za čtyři tisíce dostanete konzoli, která pohodlně zvládne PS2, GameCube a Dreamcast. Hlavní výhoda? Ergonomie a hallové páčky. Recenze chválí pohodlné držení a kvalitní tlačítka. Jeden majitel píše: „Nejlepší Anbernic systém, který jsem kdy vlastnil. Fantastický ergonomický design a krásný displej.“ Výkon stačí na PS2 hry v 1,5× rozlišení při stabilních 60 fps. GameCube tituly běží nativně nebo s mírným upscalem. Baterie 5500 mAh vydrží 4-6 hodin intenzivního hraní, což je solidní. Nevýhoda? Za podobnou cenu už seženete Retroid Pocket 5, který má OLED displej. Anbernic ale boduje kompaktním designem, který mnoha lidem vyhovuje víc než vertikální handheldy. Cena: 4 145 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Retroid Pocket Flip 2 – prémiové véčko za 6 003 Kč Na vrcholu naší nabídky stojí Retroid Pocket Flip 2 – véčkový handheld se Snapdragonem 865, který vzbudil obrovský rozruch. Za šest tisíc dostanete 5,5palcový OLED displej, 8 GB RAM a výkon, který si poradí i s některými Switch hrami. Proč véčko? Ochrana displeje je zabudovaná – prostě konzoli zaklapnete a máte klid. Navíc nostalgie Nintendo DS a Game Boy Advance SP je k nezaplacení. Design v GameCube barvách s kontrastními tlačítky vypadá fantasticky. Výkon? PS2 a GameCube běží s 2× upscalingem bez problémů. Dreamcast ještě líp. Některé Switch hry jsou hratelné, ale čekejte kompromisy. Baterie 5000 mAh vydrží 10+ hodin retro her nebo 4-5 hodin náročnějších titulů. Recenze jsou nadšené: „Pocket Flip 2 je v vlastní lize. Není nejpohodlnější ani nejvýkonnější, ale za 230 dolarů je to neuvěřitelná hodnota.“ Jiný recenzent dodává: „OLED displej je naprosto nádherný, barvy vyskakují a dokonalé černé.“ Jediná výtka? Ovládání je trochu stísněné pro lidi s velkýma rukama. Páčky jsou vysoko a triggery malé. Pro FPS hry ne úplně ideální, ale zvládnutelné. Verdikt: Nejlepší Android handheld pod 250 dolarů. Pokud milujete véčka, neváhejte. Cena: 6 003 Kč Upozornění k emulaci Tyto handheldy umožňují emulaci her z různých konzolí. Nepodporujeme pirátství – pro legální hraní byste měli vlastnit originální kopie her, které chcete emulovat. Upozornění k emulaci

Tyto handheldy umožňují emulaci her z různých konzolí. Nepodporujeme pirátství – pro legální hraní byste měli vlastnit originální kopie her, které chcete emulovat. Stahování ROM souborů her, které nevlastníte, je nelegální.

Máte zkušenosti s herními handheldy? Který byste doporučili?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…