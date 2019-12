5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #237: dokovací stanice s HDMI

V posledním díle tohoto roku vám poradíme jak využít konektivitu vašeho telefonu naplno pomocí dokovací stanice s HDMI, USB-C, či čtečkou SD karet. V dnešní době, kdy je na trhu hned několik technologií rychlého nabíjení se vesměs stále mluví jen o QuickCharge a proto vám dnes doporučíme powerbanku s rychlým nabíjením, která podporuje i jiné technologie. Nakonec po sobě uklidíme šikovným ručním vysavačem, aby maminka měla radost :)

Dokovací stanice Baseus s HDMI a USB-C

Možná to nevíte, ale spousta výrobců dnes podporuje klasický HDMI výstup přes USB-C kontektor (Samsung, Huawei, LG, OnePlus, …), který zrcadlí obraz vašeho telefonu přes HDMI. S příchodem Android 10 se ale začínají objevovat i speciální režimy HDMI, kdy se prostředí telefonu změní na rozložení, na které jsme zvyklí například z Windows. Ostatně něco takového už docela dlouho má Samsung. Kromě HDMI výstupu nabízí dokovací stanice také slot na SD a microSD kartu, 3x USB a podporu rychlého nabíjení 5V/3A.

Držák na platební karty a doklady

S příchodem bezkontkatního placení pomocí telefonu pro mnohé z nás do velké míry odpadá nutnost nosit s sebou peněžnku. Tu ale i přesto musíme mít u sebe kvůli některým nezbytným dokladům, jako je občanka, řidičský průkaz a nebo platební karta, kterou nemůžete mít uloženou v telefonu. Pomocí tohoto držáku, který můžete nalepit na záda telefonu vám tento problém možná odpadne.

Konduktivní sluchátka s BT5.0

Tato konduktivní sluchátka jsou, jak už název napovídá, speciální v tom, že si je nedáváte do uší ale k uchu na kost, přes kterou se zvuk přenáší do vašeho ucha. Bojíte se, že byste při běhání venku se sluchátky neslyšeli dění kolem sebe a mohlo by se vám něco stát? Máte problém s ušima, kvůli kterému nemůžete nosit běžná sluchátka v uších? Pak tohle může být řešení pro vás. Sluchátka slibují výdrž na 1 nabití až 5 hodin poslechu. Samozřejmostí je Bluetooth 5.0, NFC pro rychlé párování nebo řada BT profilů (A2DP, HFP, HSP, AVRCP,…).

Powerbanka Essager 20 000 mAh s rychlým nabíjením PD, SCP, VOOC a další

Na trhu má dnes velké zastoupení hromada různých technologií rychlého nabíjení, avšak powerbanky s rychlým nabíjením často podporují pouze QuickCharge. Pro majitele telefonů Huawei nebo LG je to ale problém, protože ty mají vlastní technologie. To by mohla vyřešit tato powerbanka, která nabízí podporu hned několika technologií (PD 3.0, SCP, FCP, AFC, VOOC, QC 3.0, QC 2.0, Apple 2,4A). Powerbanka má kapacitu 20 000 mAh a podporuje rychle nabíjení v obou směrech. Pro ověření jestli powerbanka podporuje vaše rychlé nabíjení si zkontrolujte popis na vašem napájecím adapteru, který by se měl shodovat s jedním z těchto parametrů: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A.

Ruční vysavač Xiomi youpin Jimmy JV51

Kam nemůže robotický vysavač, tam poslouží tento ruční s vlastní baterií. Nabízí výkon 400W a na baterii umí pracovat přibližně 7 až 45 minut podle výkonu. V balení je hned několik různých nadstavců, takže je vhodný jak na klasické vysávání plovoucí podlahy, tak i koberce. Využití najde také tam, kde není k dispoziic zásuvka (vysávání auta). Vysavač vysaje i větší předměty a nádobka na odpad je omyvatelná pod vodou. Vysavač by mohl potěšit vlastníky domácích mazlíčků, protože kartáčová hlava je z jemného vklákna, která nezachytává chlupy, takže jste odproštěni od neustálého čištění kartáče od navinutých chlupů/vlasů.

Extra slevy na GearBest

Sekce věnovaná speciálním slevám na eshopu Gearbest. Produkty jsou z pravidla ve výprodeji, ve slevové akci nebo jsou dostupné z českého (Fast-23) a polského (Fast-08) skladu. Nabídky níže mají zpravidla omezený počet kusů a omezenou dobu trvání. Proto pokud o ně máte zájem, tak neváhejte, platnost nebude trvat věčně. Při objednávání dražšího zboží zvolte vždy poštovné Priority Line (bývá zdarma a Gearbest to řeší tak, že při tomto typu dopravy posílá balík na svůj Evropský sklad a až z něj vám zásilku pošle, takže neplatíte žádné další popaltky).

Hodila by se vám dokovací stanice ?