Tipy z Číny: Ventilátory za pár korun pro blížící se horké dny!

Léto se blíží velkými kroky a s ním i tradiční hledání způsobů, jak zvládnout horké dny bez nutnosti investovat do drahé klimatizace. V dnešním díle Tipů z Číny se zaměříme na ventilátory, které dokáží poskytnout účinné ochlazení za velmi rozumné ceny. Od kompaktních stolních modelů přes zvlhčovače vzduchu až po elegantní bezlopatkové věžové ventilátory – pro každého se něco najde.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Chytrý stropní ventilátor do objímky E27 za 224 Kč

Začneme originálním řešením, které zaujme svou jednoduchostí instalace. Chytrý 3v1 stropní ventilátor se šroubuje přímo do standardní objímky E27, takže jej můžete nainstalovat prakticky kamkoliv, kde máte klasický lustr nebo stropní světlo. Za pouhých 224 Kč získáte kombinaci LED osvětlení a ventilátoru s dálkovým ovládáním.

Tento model nabízí tři teploty světla (teplá, neutrální, studená bílá), nastavitelnou intenzitu osvětlení a tři rychlosti ventilátoru. Vestavěný akumulátor s kapacitou 1200 mAh umožňuje používat ventilátor i při výpadku elektřiny. Tichý měděný motor zajišťuje, že vás nebude rušit ani při nočním používání.

Uživatelé v recenzích oceňují především snadnost instalace a tichý chod. Jeden z kupujících poznamenává: „Skvělé. Všechno funguje velmi dobře a ventilátor je tichý. Doporučuji.“ Další uživatel potvrzuje: „Perfektní, všechno v pořádku, velmi rychlé dodání.“

Ideální řešení pro menší místnosti jako dětské pokoje, ložnice, kanceláře nebo garáže. Díky kombinaci osvětlení a ventilátoru ušetříte místo i peníze za samostatné zařízení.

Cena: 224 Kč

Xiaomi 3v1 přenosný ventilátor se zvlhčovačem za 372 Kč

Pro ty, kteří hledají multifunkční řešení, nabízí Xiaomi MIJIA 3v1 přenosný ventilátor kombinaci větrání, zvlhčování vzduchu a LED nočního světla. Za 372 Kč dostanete zařízení, které dokáže nejen vát, ale také rozprašovat jemnou vodní mlhu pro dodatečné ochlazení.

Ventilátor nabízí tři rychlosti větrání a tři intenzity rozprašování. Do nádrže můžete přidat ledové kostky pro ještě intenzivnější chladicí efekt. Vestavěné LED osvětlení má sedm barev a vytváří příjemnou atmosféru. Napájení přes USB-C umožňuje používat jej prakticky kdekoliv.

Uživatelé vyzdvihují především jemnost rozprašování a chladicí efekt. Jeden z kupujících píše: „Tento ventilátor je velmi dobrý, rozprašování je velmi jemné, vítr je také silný, v létě je to přesně to pravé.“ Další recenze potvrzuje: „Hluk není hlasitý a neovlivní spánek, když je zapnutý. Je to docela tiché.“

Ideální pro kancelář, ložnici nebo venkovní aktivity. Lehký design umožňuje snadné přenášení a dlouhá výdrž baterie zajistí, že vás nezklame ani při delším používání.

Cena: 372 Kč

Xiaomi Youpin kompaktní stolní ventilátor za 465 Kč

Pro milovníky minimalismu je tu Xiaomi Youpin stolní ventilátor, který se zaměřuje na jedinou věc – kvalitní větrání. Za 465 Kč získáte elegantní bílý ventilátor s odnímatelnou mřížkou pro snadné čištění a čtyřmi rychlostmi větrání.

Ventilátor má funkci rotace pro rovnoměrné rozložení vzduchu a časovač až na 8 hodin. Sedm lopatek zajišťuje silný vzduchový proud při zachování tichého chodu. Nabíjení přes USB-C a kompaktní rozměry 22 × 15 × 10,5 cm z něj dělají ideálního společníka na cesty.

Podle recenzí uživatelů je tento model oblíbený především pro svou spolehlivost a tichý chod. Jeden z kupujících poznamenává: „Koupil jsem si ho na firemní stůl a i když je malý, je užitečný. Nabíjení je typu C a lze ho používat i bezdrátově.“ Další uživatel dodává: „Dobře rotuje, je tichý a má silné foukání, takže jsem si koupil více kusů.“

Odnímatelná mřížka usnadňuje údržbu a čištění, což oceníte především při častém používání. Kvalitní zpracování slibuje dlouhou životnost.

Cena: 465 Kč

Bezlopatkový věžový ventilátor ve stylu Dyson za 1 397 Kč

Na vrcholu dnešního výběru stojí bezlopatkový věžový ventilátor, který svým designem připomíná prémiové modely značky Dyson, ale stojí zlomek jejich ceny (samozřejmě ale nemá takový výkon a tolik funkcí). Za 1 397 Kč získáte 16palcový věžový ventilátor s osmistupňovým nastavením rychlosti a širokým spektrem funkcí.

Bezlopatková konstrukce zajišťuje bezpečnost pro děti a domácí zvířata, současně usnadňuje čištění – stačí pouze otřít povrch vlhkým hadříkem. Ventilátor nabízí 90° oscilaci pro rovnoměrné rozložení vzduchu, dálkové ovládání a speciální noční režim s automatickým ztlumením LED a hladinou hluku pouhých 30 dB.

Uživatelé vyzdvihují především rychlé dodání a spolehlivost. Jeden z kupujících píše: „Rychlé dodání a skvělá komunikace, děkuji moc.“ Další recenze potvrzuje: „Jsem opravdu ohromen! Předčil moje očekávání. Je kvalitní a zpracování je na špičkové úrovni.“

Dvouhodinový časovač umožňuje klidný spánek bez obav z přehřátí místnosti. Díky své výšce je ideální pro větší prostory jako obývací pokoje nebo ložnice.

Cena: 1 397 Kč

Který ventilátor si vybrat podle vašich potřeb?

Výběr závisí především na tom, kde a jak ventilátor plánujete používat. Pro menší místnosti nebo jako náhrada stropního světla je ideální chytrý stropní ventilátor do objímky E27. Pokud hledáte přenosné řešení s dodatečnými funkcemi, bude vás zajímat model s integrovaným zvlhčovačem.

Pro práci u počítače nebo na noční stolek zvolte kompaktní Xiaomi Youpin model, který vyniká tichým chodem. A pokud chcete skutečně prémiový zážitek za rozumnou cenu, sáhněte po bezlopatkovém věžovém ventilátoru, který kombinuje moderní design s praktickými funkcemi.

Všechny modely nabízejí dálkové ovládání a tichý provoz, takže můžete počítat s komfortním používáním i v nočních hodinách.

Affiliate odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Používáte chytré ventilátory pro ochlazení během horkých dnů?