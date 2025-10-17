Tipy z Číny: Dvojice chytrých prstenů za pár stovek! Hlavní stránka Zprávičky Chytré prsteny z Číny startují na dvou stovkách, prémiové značky stojí několik tisíc COLMI R12 za 608 Kč nabízí displej, gesta a dokonce hry – smartwatch v prstenu Pozor na správnou velikost – špatně zvolený prsten je k ničemu, neroztáhnete ho Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 V dalším díle Tipů z Číny se vrháme na kategorii, která ještě před pár lety byla science fiction – chytré prsteny. Zatímco Samsung Galaxy Ring stojí přes 10 tisíc korun a Oura Ring vás připraví o podobnou sumu, čínské alternativy můžete mít za stovky. Co vlastně chytrý prsten umí? COLMI R12 Uhoofit R10 Jak správně změřit velikost prstenu Na co si dát pozor Závěr: Chytré prsteny už nejsou luxus Co vlastně chytrý prsten umí? Před pár lety to byl luxus pro early adoptery s přebytkem peněz. Dnes? Čína vzala koncept prémiových prstenů a semlela ho do dostupných verzí. COLMI nebo Uhoofit nabízejí základní zdravotní tracking za zlomek ceny. Typický chytrý prsten sleduje srdeční tep, SpO2, kroky, spánek a někdy i teplotu. Lepší modely přidávají displej, vodotěsnost 5ATM a výdrž 5-7 dní. Horší jen blikají LEDkou a vydrží den. Podstatné je, že jde o nenápadnou alternativu k chytrým hodinkám – nosíte prsten, ne pádlo na ruce. Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo. Rovnou upozorňuju: chytré prsteny z Aliexpressu nejsou certifikované zdravotnické pomůcky. Data používejte pro přehled o trendech, ne pro diagnózu. COLMI R12 COLMI R12 je nejzajímavější model z Aliexpressu. Za 608 Kč dostanete prsten s OLED displejem, který se aktivuje dotekem. Jedno klepnutí zobrazí čas, druhé kroky, třetí puls, čtvrté baterii. Displej je drobný, ale čitelný. Technicky jde o procesor Realtek RT8762 ESF, senzory ST LIS2DOC (kroky) a Vcare VC30F (puls). Baterie 14-18 mAh vydrží 4-5 dní, což je slušné na prsten s displejem. Vodotěsnost IP68 a 5ATM znamená, že ho klidně můžete namočit. Co mě překvapilo? Ovládání gest. Prsten rozpozná pohyby ruky a umožňuje scrollovat Facebook Reels nebo YouTube Shorts. Funguje to? Ano, ale dle recenzí to není žádné terno. Další fígl je dálková spoušť foťáku – nastavíte telefon, švihněte zápěstím a máte selfie. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS A pak jsou tu hry. Ano, aplikace QRing obsahuje sedm miniher ovládaných gesty. Je to gimmick? Určitě. Tracking spánku funguje lépe než u chytrých hodinek – prsten je natolik lehký, že ho v noci nevnímáte. Cena: 608 Kč Uhoofit R10 Uhoofit R10 je pro ty, kdo nepotřebují displej achtějí jen základní tracking. Za 814 Kč dostanete prsten s čipem RTL8762 ESF, Bluetooth 5.2 a senzory pro puls, SpO2 a teplotu. Výdrž baterie je 5-7 dní, nabíjení probíhá přes bezdrátovou stanici. Vodotěsnost 5ATM je stejná jako u COLMI. Co chybí? Displej, gesta, hry. Co zůstává? Lehký, pohodlný prsten pro běžný tracking. Recenze varují před aplikací QRing, která vyžaduje pravidelné updaty. Bez ní prsten nefunguje, takže počítejte s tím, že budete mít další apku v telefonu. Tracking spánku je základní – uvidíte fáze, ale žádnou hloubkovou analýzu nečekejte. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Pro koho? Pro lidi, kteří chtějí nenápadný tracker bez zbytečností. Pokud vás zajímá jen monitoring spánku a základní aktivity, R10 stačí. Pokud chcete displej a více funkcí, dejte raději o dvě stovky míň za COLMI R12. Cena: 814 Kč Jak správně změřit velikost prstenu Tady nešvindlujte. Špatně zvolená velikost prstenu = nepoužitelný kousek kovu. Prsten musí sedět přesně – ne tak, aby tlačil, ale ani aby se volně točil. Postup měření: Vezměte úzký proužek papíru Omotejte ho kolem prstu, na kterém chcete prsten nosit Označte místo, kde se papír překrývá Rozbalte papír a změřte délku pravítkem (v cm nebo palcích) Podle tabulky velikostí od prodejce vyberte odpovídající číslo Na co si dát pozor První problém – aplikace. QRing funguje, ale není dokonalá. Občas vyžaduje update, občas ztratí spojení. Bez ní prsten nemá smysl, takže počítejte s další apkou v telefonu. Druhý problém – přesnost sensorů. Nejsou to medicínské přístroje. Data používejte pro trendy, ne pro diagnózu. Pokud máte zdravotní potíže, jděte k lékaři, ne k čínské elektronice. Třetí problém – výdrž baterie. Výrobci slibují týden, realita je 4-5 dní u displeje, 7-10 bez něj. Po dvou letech čekejte pokles kapacity. Závěr: Chytré prsteny už nejsou luxus Před pár lety stály chytré prsteny desítky tisíc. Dnes máte slušný model za šest stovek. COLMI R12 je jasný vítěz – displej, gesta, solidní tracking a nejnižší cena v testu. Uhoofit R10 dává smysl jen pro ty, kdo opravdu nechtějí displej. Moje doporučení? Začněte s COLMI R12. Za 608 Kč zjistíte, jestli je koncept chytrého prstenu pro vás. Pokud ano, můžete později přejít na Samsung Galaxy Ring, Oura Ring či UltraHuman Ring Air. Pokud ne, ztratíte jen šest stovek místo deseti tisíc. Nosíte chytrý prsten, nebo stačí klasické hodinky? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 