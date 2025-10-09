Tipy z Číny: Android TV boxy z Aliexpressu za pakatel. Vyplatí se, nebo jde o totální past? Hlavní stránka Články Android TV boxy z Číny startují na 460 korunách, ale počítejte s kompromisy v podobě slabého hardwaru Procesory typu Amlogic S905 nebo Allwinner H313 zvládnou YouTube a základní aplikace Největší problémy: nefungující Netflix/Disney+, nepravdivé specifikace a nulová softwarová podpora Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 V dalším díle Tipů z Číny se podíváme na segment, kde se úspory dostávají do extrému. Android TV boxy za 460 až 680 korun slibují proměnit starou televizi v chytré zařízení. Problém? Za tyhle peníze dostanete hardware z roku 2018 zabalený do nové krabičky. Podívejme se, jestli to vůbec má smysl, nebo jestli je lepší sáhnout po ověřené značce. Proč vůbec kupovat levný TV box? H96 Max – nejlevnější za 504 Kč MX10 – nejprodávanější za 462 Kč Transpeed – "8K podpora" za 598 Kč Na co si dát pozor? Závěr: Vyplatí se levný TV box? Proč vůbec kupovat levný TV box? Pokud máte doma starý Full HD televizor bez Smart funkcí, který funguje dobře, TV box za 500 Kč je levnější než nová televize. Alternativy? Mezi nejzajímavější patří Xiaomi TV Box 3rd Gen za 1600 Kč, který dostane updaty a má neporovnatelně výkonnější procesor, nebo třeba levnější Xiaomi TV Stick 4K. Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo. Čínské TV boxy mají jednu výhodu – jsou nové, mají záruku a oficiálně běží na Androidu. Nevýhoda? Slabý hardware, pochybná kvalita zpracování a úplně nulová softwarová podpora. Pokud vám Netflix a Disney+ fungují jen někdy, nevadí vám lagující menu a nepotřebujete aktualizace, můžete pokračovat ve čtení. Jinak bych doporučil výše uvedené alternativy, případně třeba Google TV Streamer. H96 Max – nejlevnější za 504 Kč H96 Max s procesorem Amlogic S905L3 je typický zástupce kategorie „stačí na YouTube“. Android 14 zní hezky, ale jde o lehce upravenou verzi Android TV, kterou výrobce nikdy neaktualizuje. Recenze jsou nadšené – „funguje Netflix, Magic TV, snadná instalace“. Realita? Jeden uživatel píše, že Netflix a Disney+ nefungují, ale dají se doinstalovat, pokud víte jak. To je jako reklama na auto s tím, že kola si musíte přidat sami. Pravděpodobně tím myslí sideload nějaké konkrétní verze aplikace, ale na to musíte mít alespoň základní zkušenosti. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Specifikace slibují 2 GB RAM a 8/16 GB úložiště, což je minimum pro plynulý běh Androidu. Dual-band WiFi (2,4 + 5 GHz) je příjemné překvapení, ale nezapomeňte, že WiFi 5 z roku 2018 je dnes už překonaná technologie. Bluetooth funguje, ale párování s bezdrátovými sluchátky bývá loterie. Verdikt: Nejlevnější vstup do světa TV boxů. Pro YouTube a lokální přehrávání videí stačí, na Netflix a oficiální aplikace si raději sežeňte certifikovaný box. Cena: 504 Kč MX10 – nejprodávanější za 462 Kč Pokud chcete nejlevnější variantu vůbec, MX10 s procesorem Allwinner H313 je vaše volba. 1 GB RAM a 8 GB úložiště je na hraně použitelnosti – systém zabere 4-5 GB, zbytek rychle zaplníte aplikacemi. Zajímavá poznámka z recenzí: jeden uživatel zjistil, že box má ve skutečnosti 4 GB RAM a 32 GB úložiště, ne 1+8 GB jak píše výrobce. To zní skvěle, jenže nejde o standard – můžete dostat přesně to, co je napsáno, a pak budete zklamaní. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Recenze chválí snadnou instalaci a rychlé doručení. Nikdo ale neřeší, že Allwinner H313 je procesor z roku 2020, který byl už tehdy slabý. 4K přehrávání technicky zvládne, ale očekávejte občasné trhání a škubání obrazu. Verdikt: Absolutní minimum pro převod staré TV na „chytrou“. Nečekejte zázraky, počítejte s tím, že za rok vyměníte za něco lepšího. Cena: 462 Kč Transpeed – „8K podpora“ za 598 Kč Transpeed s procesorem Allwinner H618 slibuje podporu 8K a 4K, což zní impozantně. Realita? Procesor teoreticky dokáže 8K dekódovat, ale reálné přehrávání 8K videa na tomto hardwaru je science fiction. Android 12 je o něco novější než u konkurence, ale bez podpory od výrobce to stejně brzy zastarává. Dual WiFi a Bluetooth jsou standard, ale kvalita WiFi modulu bývá slabina – vzdálenost 5 metrů od routeru a signál klesá o polovinu. KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Zajímavá je nabídka 32 GB nebo 64 GB úložiště – konečně prostor na instalaci aplikací bez neustálého mazání. Jenže za 600 Kč s 64 GB to začíná být blízko ověřené, která má oficiální podporu a certifikované aplikace. Verdikt: Nejlepší poměr cena/výkon z testovaných, ale pořád jde o kompromis. Cena: 598 Kč Na co si dát pozor? Největší past jsou nepravdivé specifikace. Výrobci uvádějí „4K Ultra HD“, ale neřeknou, že jde jen o výstup přes HDMI, ne reálné plynulé přehrávání 4K obsahu. 2 GB RAM zní použitelně, ale systém zabere 1,2 GB, zbytek rychle zaplní aplikace na pozadí. Druhý problém – Netflix a Disney+ oficiálně nefungují. Certifikaci od Netflixu nemá žádný z těchto boxů, takže se musíte spokojit s verzí z APK nebo upravenými aplikacemi, které přestanou fungovat po prvním updatu. Třetí noční můra – dálkový ovladač. Levné IR ovladače vyžadují přímou viditelnost, jeden nábytek mezi TV boxem a ovladačem znamená nefunkční tlačítka. Bluetooth ovladače fungují lépe, ale baterie vydrží maximálně měsíc. Závěr: Vyplatí se levný TV box? Levné Android TV boxy za 460-600 Kč mají smysl jen v velmi specifických případech. Pokud máte starou televizi, chcete jen YouTube a lokální přehrávání videí, a nechce se vám investovat do Chromecastu, můžete to zkusit. Ale buďte připraveni na kompromisy.

Máte zkušenost s levnými TV boxy z Číny? Nebo jste nakonec koupili Chromecast?

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 