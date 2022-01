V dnešním díle našeho pravidelného seriálu Tipy na zajímavé Xiaomi produkty se podíváme hned na několik vychytávek. Může vás zaujmout třeba Yeelight světlo na baterky, které je vhodné na osvětlení vaší skříně, zastřihovač nehtů nebo skvělou pomůcku do auta, z níž si můžete udělat parkovací hodiny. Pojďme se na ně tedy společně podívat.

Xiaomi Mijia Stainless Steel Nail Clippers

Xiaomi Mijia Stainless Steel Nail Clippers je zastřihovač nehtů, který je tvořený z nerezové oceli a dle výrobce má delší drážku na nehty než ostatní zastřihovače, díky čemuž se lépe stříhají.

Xiaomi Electric Nose Hair Trimmer N1

Xiaomi Electric Nose Hair Trimmer N1 je zastřihovač nosních chloupků, který nabízí zakřivenou a hypoalergenní čepelí pro efektivní zastřihování. Mimo nosu můžete pomocí něj zastřihovat také chloupky v uších.

Xiaomi HN1 Electric Nose Hair Trimmers – Review

Xiaomi Mijia Titx X Flip

Xiaomi Mijia Titx X Flip vypadá jako skvělý pomocník do auta. Můžete si z něj totiž udělat parkovací hodiny, ale také na něm zanechat třeba vaše telefonní číslo pro případ, že by se vám někdo jakožto majiteli auta potřeboval dovolat.

XIAOMI Yeelight LED Under Cabinet Light

XIAOMI Yeelight LED Under Cabinet je (jak už název napovídá) osvětlení do skříně, ale můžete jej použít také samozřejmě na jiný kus nábytku, třeba do kuchyně. Energii bere z 3x AAA baterií, takže jej nemusíte nijak složitě instalovat.

Yeelight Sensor Light Bar LED Rechargable Induction Cabinet Corridor #Yeeligh_Sensor

Jaké Xiaomi produkty používáte vy?