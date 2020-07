Nudíte se? Máme pro vás tipy na nejlepší drama HBO GO seriály

Všichni máme rádi drama filmy a seriály. Jedná se o záležitosti, které rády hrají na city. Na HBO GO nalezneme spoustu zajímavých seriálů, u kterých si můžete udělat pěkný večer. V tomto článku se zaměříme nejen na drama seriály, ale také na ty, které spadají hned do několika žánrů. Pojďme si tedy ukázat ty nejlepší drama seriály, které naleznete na platformě HBO GO.

Euforie

Tento seriál jsem se rozhodl zařadit proto, že si myslím, že by se na něj měl podívat každý. Nejen samotní teenageři, pro které to bude odraz jich samotných (samozřejmě ne všech), ale také rodiče. Lépe pak porozumí svým pubertálním potomkům. Euforie pojednává o dospívání a vypráví příběh skupiny středoškoláků, kteří se snaží vyznat v lásce a přátelství ve světe drog, sexu, traumat a sociálních sítí. Co na seriálu osobně extra oceňuji je fakt, že se nebojí ukázat skutečnou pravdu. To, že existuje asi miliarda teen seriálů a filmů je sice pěkné, ale většinou v nich bývá největší téma zlomené srdce, sem tam si občas hlavní aktér zakouří marihuanu a všechno vypadá hrozně cool. Euforie však zachází mnohem dále a ukazuje reálný život.

Bez vědomí

Český seriál Bez vědomí se odehrává v roce 1989. Marie (Táňa Pauhofová) uprchla z Československa a již 12 let žije v Anglii se svým mužem Viktorem. Ráda by však využila příležitosti a navštívila svou rodinu. Rozhodne se proto vrátit do Prahy, což se ukazuje jako velká chyba. Její manžel totiž za dramatických okolností zmizí a není jasné, zda je vůbec živý. Marie chce za každou cenu zjistit, co se s ním stalo. Postupem času se však ukáže, že je vše trochu jinak. Příběh nebudeme dále rozvádět, jelikož nechceme spoilerovat. Seriál má celkem 6 epizod po 1 hodině a tak ho máte za jeden den zfouknutý. A rozhodně stojí za to.

Terapie

Máte svého terapeuta? Co je to vlastně terapie? To vám naservíruje český seriál Terapie, jehož hlavní roli obsadil vynikající český herec Karel Roden. Děj se odehrává převážně v jeho pracovně, kde si povídá se svými klienty, kteří k němu chodí z více či méně závažných důvodů. Nalezneme zde celkem čtyři osoby, kteří na terapii pravidelně dochází a každý díl je o jednom z nich. Zní to nudně? Já byl také skeptický: “jak může být zábavný seriál o něčem, co se odehrává na jednom místě a veškerý děj je vyprávěn pomocí rozhovorů?” říkal jsem si. A ono je. A je to zábavné tak, že není problém pustit si třeba osm dílů za sebou.

Černobyl

Skvělý seriál od amerických tvůrců který jasně popsal, co se stalo osudného dne 26. dubna roku 1986. Má celkem pět dílů, přičemž každý z nich má poměrně rychlý spád a je pekelně napínavý (přestože víme, jak to celé skončí). Skvělé herecké výkony, parádní hudba ale i držení se skutečné události dělá z tohoto díla naprostý skvost, který by měl vidět každý, kdo se alespoň trochu zajímá o historii. Nebýt totiž několika statečných můžů, možná bych ani já dnes tento článek nepsal.

Nula nula nula

Pokud máte rádi Narcos, či jiné podobné záležitosti z prostředí drog a zločinu, budete seriál Nula nula nula milovat. Pojednává o světovém obchodu s kokainem. A to od jeho výroby, přes distribuci až po koncového zákazníka. Můžeme počítat také s celou řadou nejrůznějších lokací, ať už těch, kde se jedna z nejpopulárnějších drog vyrábí, nebo míst, kde dochází ke konzumaci. Setkáme se s řadou zajímavých postav. Nechybí samozřejmě kmotři, miliardáři a byznysmeni. Na druhé straně jsou však zoufalí lidé, kterým nezbývá nic jiného. Celý seriál navíc působí velice věrohodně, a tak ho můžete brát i jako formu určitého sebevzdělání.