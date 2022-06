5 tipů na zboží z Číny: AliExpress nastartoval letní slevy

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé zboží z tržiště AliExpress. Tento populární server před pár dny zahájil tradiční letní slevy, které potrvají až do 1. července. Pokud jste tedy zamýšleli z Číny něco nakoupit, určitě neváhejte a projděte si, co obchody nabízejí. Občas jsou procenta slev hodně přitažená za vlasy, nicméně v následujícím výběru by mělo být zboží, které je skutečně levnější a zejména levnější než u nás.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

3D tiskárna ANYCUBIC Mega X

Když se nabízí opravdu významné slevy, nebudeme hned úvodem troškařit. ANYCUBIC Mega X je jednou z nejpopulárnějších tiskáren této značky a v ČR byste ji v tuto chvíli našli (pokud byste ji vůbec našli) s cenou o tisíce korun vyšší. Bonusem je kilo filamentu.

Cena: 6 600 Kč

Bluetooth reproduktor Anker Soundcore Motion Boom

Není v našich tipech poprvé, nicméně s ohledem na zvýhodněnou cenu si zaslouží opětovné připomenutí. Pokud by vás nezaujal tento kousek od Ankeru, mrkněte třeba i na velmi podobný Tronsmart Bang.

Cena: 2 800 Kč

Stativ KINGJOY G22C s hlavou G00

Velmi příjemně zlevněný pomocník pro fotografy, který má na AliExpressu skvělé hodnocení a je běžně k sehnání i v ČR. Ovšem určitě ne za tuto cenu. Součástí balení je také uchytávací hlava G00.

Cena: 1 700 Kč

Akční kamera EKEN H9 / H9R

4K rozlišení záznamu při 30 FPS, Wi-Fi připojení, dvoupalcový plnobarevný displej nebo vlastní HDMI port za patnáct stovek? Akční kameru s podobnými parametry a za takto nízkou cenu byste hledali jen těžko. O něco dražší varianta H9R má v balení také dálkový ovladač.

Cena: 1 500 Kč

Baseus 65W 20 000mAh powerbanka

Málokdy se stane, že je nějaké příslušenství značky Baseus o poznání levnější na AliExpressu než v tuzemských e-shopech. Toto je nicméně ten případ a pokud hledáte pořádně našlapanou powerbanku, toto je určitě jedna z dobrých možností.

5 tipů na zboží z Číny: Elektronika jako nástroj proti vedru čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Cena: 1 300 Kč

Odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

Zaujaly vás dnešní tipy? Mrkněte i na starší díly našeho seriálu:

Jaká další elektronika vám pomáhá zmírňovat vysoké teploty?