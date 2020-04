Nudíte se doma? Máme tipy na skvělé Netflix dokumenty

Vláda rozhodla o celostátní karanténě a lidé by neměli vycházet ven ze svých domovů, pokud k tomu nemají řádný důvod. Tím může být práce, nákup potravin, pohonných hmot, krmiva pro zvířata či návštěva rodiny/osoby blízké. Pokud chceme zůstat v co největším bezpečí, nezbývá nám nic jiného, než vycházet mezi lidi co nejméně. Trávíme tedy čas doma, s rodinou a samozřejmě také s našimi placatými kamarády v podobě telefonů, tabletů či počítačů. Na nich si můžeme krátit dlouhé chvíle hraním her, vzděláváním, čtením či sledováním seriálů a filmů. A právě proto jsme pro vás připravili tipy na skvělé Netflix dokumenty, které možná neznáte.

Skvělé Netflix dokumenty

V Billově mozku

Bill Gates je jedním z nejlepších podnikatelů posledních let a zároveň jedním z nejchytřejších lidí na planetě. Dovedete si vůbec představit, jak by vypadal mobilní a počítačový svět bez Microsoftu? My moc dobře ne. Kromě toho, že Bill založil jednu z největších softwarových společností v historii se však zabývá také globálními problémy a přináší neobvyklá řešení. Co takhle čistý záchod pro chudé, jadernou elektrárnu nové generace, zpracování jaderného odpadu či vymícení dětské obrny? Ano, do všech těchto projektů se Bill zapojuje. Navíc je v tomto dokumentu popsána i jeho minulost, obvinění z monopolu a další zajímavé detaily. Rozhodně doporučujeme nejen fanouškům technologií.

Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates | Official Trailer | Netflix

Travis Scott: Koukej, mami, létám

Travis Scott je bezpochyby jedním z nejlepších a nejnadanějších rapperů světa. Za posledních sedm let vyrostl tak vysoko, že pravidelně obklopuje přední žebříčky prodejů i poslechů na streamovacích službách. Lidé si ho oblíbili zejména díky specifickému stylu, kdy do svých písní přidává dost Autotune. Jiným interpretům by to zřejmě neprošlo, ovšem on si tento styl nese již od začátku a právě Autotune je součást jeho image. Tento dokument vám přiblíží příběh chlapce z chudinské čtvrti, který se stal světovou hvězdou. Pokud jeho hudbu neznáte, stejně se na dokument podívejte. Pochvalují si ho právě totiž i lidé, kteří Travise Scotta neposlouchají.

Travis Scott – Look Mom I Can Fly | Extended Trailer | Netflix

Záhady lidské mysli

The Mind, Explained | Trailer | Netflix

pět epizod po přibližně dvaceti minutách, takže ho máte za chvilku shlédnutý. Zabývá se když spíme? Dokáže dnešní medicína vyléčit deprese? Co jsou psychotropní látky a proč je USA zakázalo? Proč zapomínáme a pamatujeme si naše zážitky častokrát jinak, než se doopravdy staly? A co je lucidní snění? Na to vše vám seriál odpoví. Dovíte se spoustu nových informací nejen od lékařů, ale také od lidí, kteří s problémy bojují. Tento dokument má celkem, takže ho máte za chvilku shlédnutý. Zabývá se lidskou myslí a reakcí při různých činech. Co se děje v našem mozkuDokáže dnešní medicínaCo jsou psychotropní látky a proč je USA zakázalo? Proč zapomínáme a pamatujeme si naše zážitky častokrát jinak, než se doopravdy staly? A co jeNa to vše vám seriál odpoví. Dovíte se spoustu nových informací nejen od lékařů, ale také od lidí, kteří s problémy bojují.

Jaké dobré Netflix dokumenty jste viděli vy?

