Vánoce se pomalu blíží a spousta z vás, zodpovědnějších už nyní přemýšlí nad tím, čím byste mohli obdarovat své blízké. V tomto článku se mrkneme na levné dárky pod stromeček, kterými potěšíte každého geeka. Navíc mu jistě uděláte větší radost, než s levnou dárkovou kazetou se sprchovým gelem a deodorantem.

1. Hra/Poukaz

Jasně, AAA nejnovější tituly stojí většinou nad tisícovku, ale hromada prodejců spustila akce na starší tituly, které jsou stále velmi kvalitní. Zmínit můžeme třeba The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (na kterého mimochodem za pár dní vychází next-gen aktualizace zdarma), Immortals Fenyx Rising, Kingdom Come: Deliverance, nebo Mafia: Definitive Edition. Většinu z vyjmenovaných her koupíte pod pětistovku a pokud má dotyčný na čem hrát, bude z nich mít určitě radost. Akorát se tedy musíte trefit do vkusu a do toho, co ještě nehrál. To ale ve finále není tak složité zjistit. Pokud chcete jít na jistotu, můžete sáhnout po digitálním dárkovém poukazu. Seženete je na Playstation, Xbox i PC.

2. Powerbanka

Powerbankou nikdy nikoho neurazíte a naopak si na vás vzpomene v momentě, až mu dojde na dovolené šťáva. V dnešní době není úplně jednoduché se v nich vyznat, ale chybu neuděláte se známými výrobci jako je Xiaomi, Swissten, Samsung, Baseus, Alza, nebo třeba TRONIC, kterou prodává Lidl. Cena se odvíjí hlavně od kapacity. Nešli bychom pod 10 000 mAh. Tyto powerbanky se pohybují okolo 300 – 600 Kč podle výrobce, počtu portů a rychlosti nabíjení.

3. Chytrá domácnost

Pokud víte, že chytrá domácnost je tématem, o kterou se dotyčný zajímá, můžete mu udělat radost nějakou maličkostí. Sáhnout můžete po chytré žárovce, chytrém reproduktoru, chytré zásuvce, ale třeba také pohybovém senzoru. Výběr je opravdu velký, mezi levnější výrobce patří třeba Yeelight (doporučit můžeme konkrétně Yeelight LED Smart Bulb W3). Chybu neuděláte ani s produkty z Lidlu, o kterých vás pravidelně informujeme, nebo třeba s chytrým reproduktorem Google Nest Mini (2. generace), kterým lze ovládat celou domácnost skrz Google Asistenta.

I LIDL má Black Friday slevy. Vybíráme 5 smart věcí v akci čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

4. Bezdrátová sluchátka

Bezdrátová sluchátka lze v dnešní době sehnat za opravdu super peníze. Samozřejmě se musíte v nižších cenových kategoriích smířit s kompromisy v podobě absence aktivního potlačení hluku nebo levnějšího zpracování, přesto je většina z nich schopna nabídnout dostatečně kvalitní zvuk i dlouhou výdrž baterie. Pokud není dotyčný vyloženě audiofil a nepotrpí si na ten nejlepší a čistý zvuk, dokážou modely jako Redmi Buds 4, Honor Choice X3 Lite, Realme Buds Air 2, Sony WF-C500, nebo Huawei FreeBuds 4i udělat radost každému.

5. Android TV tyčinka/box

Android TV tyčinka může být tím nejlepším dárkem, který můžete do tisícovky koupit. Pokud někdo ve vašem okolí nemá chytrou televizi a přesto ji používá, má buď nějaký set-top-box, nebo si pouští filmy přes laptop skrz HDMI, udělá mu podobný dárek největší radost. Máme to osobně vyzkoušené. Po rodině a přátelích jsme darovali za poslední dva roky snad pět Android TV zařízení. V dnešní době se dají pořídit modely jako Xiaomi Mi TV Stick nebo Google Chromecast s Google TV HD pod tisícovku. Osobně bychom sáhli po řešení od Googlu, kde dostanete nový systém a o něco plynulejší prostředí. Navíc se dá čekat i delší softwarová podpora.

Máte jiný nápad na levný dárek pod stromeček?

Zdroj: vlastní