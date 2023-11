Blíží se nám Vánoce a tak už jistě spousta z vás přemýšlí nad dárky pod stromeček. Aktuálně navíc probíhají Black Friday akce, takže můžete elektroniku koupit levněji. Pokud máte na jeden dárek rozpočet 3 tisíce korun, můžete přemýšlet nad spoustou věcí. Méně náročné uživatele potěší nový mobilní telefon, ty více náročné pak třeba chytré hodinky nebo bezdrátová sluchátka. Můžete koupit i repasovaný notebook, herní monitor nebo základní tablet pro procházení webu a sledování filmů.

Mobilní telefon

Hned na začátek je potřeba říct, že mobilní telefon za 3 tisíce korun nebude žádné terno, ale situace se pomalu zlepšuje. Mobily budou (alespoň co se specifikací týče) hodně podobné, takže záleží z mého pohledu hlavně na uživatelském prostředí. Mezi to nejlepší, co můžete pořídit patří bezesporu Redmi 12, tam se bavíme o přesahu dvou stovek, ale za tuto cenu dostanete displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí, ne úplně marný Helio G88 a dokonce i ultraširoký snímač.

Chcete-li něco ušetřit, můžete se mrknout po POCO M4/M5, které mají o něco lepší výkon, ale jde o loňské kousky bez ultraširokého foťáku. Milovníky čistého Androidu potěší Motorola Moto G53 a pokud potřebuje váš blízký Samsung (třeba kvůli tomu, že je zvyklý na One UI), můžete vzít Galaxy A14, ta stojí sice o 150 korun víc, ale díky dlouhé podpoře to může být sázka na jistotu. Jestliže se nakonec rozhodnete svůj budget navýšit, můžete mrknout na náš nedávný článek pojednávající o nejlepších telefonech do 5 tisíc korun.

Bezdrátová TWS sluchátka

Bezdrátová sluchátka jsou dalším super dárkem. Za 3 tisíce lze pořídit už velmi solidní TWS model, například Galaxy Buds2 Pro. Sám je používám a nemůžu si je vynachválit. Jejich cena spadla u různých prodejců pod 3 tisíce, za tuto cenu podle mě nic lepšího není. Alternativou pro jablíčkáře mohou být původní AirPods z roku 2019 za 2,5 tisíce, ale jejich výhoda tkví hlavně v symbióze s ostatními Apple produkty, čistě po zvukové stránce existují lepší sluchátka, a to klidně i za 2 tisíce.

Jestliže vás ani jeden model z nějakého důvodu neuchvátil, přidám také Nothing Ear (2). Ty osloví geeky a milovníky nevšední elektroniky. Zvuk je přitom stále velmi dobrý. Poslední sluchátka, která stojí za zmínku jsou Sony LinkBuds S, jejichž cena rovněž spadla poměrně zásadně – z 5 tisíc pod 3.

Tablet

Tablet pod 3 tisíce nebude nic extra záživného, ale pokud jste si jistí, že ho daný jedinec potřebuje a zároveň na něm bude dělat jen základní věci – koukat filmy, brouzdat sociálními sítěmi a sem tam si vyřídí nějakou lehkou kancelářskou práci, bude asi stačit. Jen počítejte s nepříliš kvalitním displejem, hraničním výkonem a celkově ošizenými parametry.

Za mě by bylo nejlepší připlatit 3 stovky (ano, tolik momentálně stojí) za Redmi Pad SE. Ten nabízí totiž docela solidní 90Hz displej, solidní Snapdragon 680, hliníkové tělo a slušné reproduktory. Jde jednoznačně o nejlepší tablet v této ceně. No a pokud byste si nemohli dovolit navýšit rozpočet, doporučím Lenovo TAB M9, který se dá sehnat za něco přes 2,5 tisíce. Displej má nízké rozlišení, ale Helio G80 zajistí v rámci možností plynulý chod docela čistého Androidu 12. Jestliže má obdarovaný telefon od Samsungu a víte, že mu bude špatně zvykat na jiný systém, můžete alternativě sáhnout i po Galaxy Tab A7 Lite, ten se dá v akcích také vychytat za 3 tisíce.

Chytré hodinky

Můžeme přejít k chytrým hodinkám, kde je výběr také docela rozmanitý. Můžete (až na výjimky jako například Apple či Samsung) pořídit model od jakéhokoliv výrobce a tak bude preference záležet v podstatě jen na uživateli. Z mého pohledu stojí za úvahu Xiaomi Watch S1, které jsme pro vás před nějakým časem recenzovali, nabízí docela dobrou výdrž baterie, pěkný displej, kvalitní tělo a v neposlední řadě možnost placení. Špatné nejsou ani TicWatch E3.

Jedná se sice o starší model, ale nedávno byl aktualizován na Wear OS 3 a udělá radost především uživatelům, kteří si na hodinkách chtějí vyřizovat více věcí a instalovat aplikace třetích stran. Nevýhodou je slabá výdrž a LCD panel, který nemá nejvyšší jas. Dobovou recenzi si můžete rovněž přečíst u nás na webu.

Notebook

Jestliže hledáte notebook do 3 tisíc, budete to mít poměrně těžké. Ale kategorii přesto zmíním, protože vím, že se v Česku docela dost prodávají laptopy Umax, jejichž cenovka začíná právě někde na třech tisících. O tomto tématu jsem se rozepsal v jednom z předchozích textů, ale v krátkosti zmíním, že jde o notebooky, které jsou použitelné jen na extra nenáročnou práci a navíc kvůli nekvalitnímu tělu nevydrží příliš dlouho.

To už si radši kupte nějaký repasovaný notebook, který bude sice starší a možná na něm bude nějaká oděrka, ale povětšinou se jedná o stroje, jejichž cenovka startovala nad 30 tisíci, čemuž bude odpovídat kvalita zpracování a vyšší výkon, než u nových notebooků. Pokud budete pořádně hledat, můžete za 3 tisíce koupit něco jako ThinkPad T440p/T440s. Tyto notebooky mají 4. generaci Intel Core procesorů a kvalitní hořčíkovou konstrukci. Budou stačit do školy na poznámky, ale odvedou spolehlivě i nějakou tu lehkou práci ve Photoshopu.

Herní monitor

Jestliže máte v rodině hráče, který pravidelně hraje kompetitivní hry jako Counter-Strike, Valorant, League of Legends, Call of Duty nebo Rainbow Six Siege, můžete mu pořídit herní monitor, aby se nemusel trápit na starém 60Hz, kvůli kterému je oproti ostatním hráčům fakticky znevýhodněn. Za 3 tisíce seženete docela dobré kousky, počítat musíte s maximálně 24″ úhlopříčkou a Full HD rozlišením, ale dostanete 144Hz (nebo někdy i vyšší) obnovovací frekvenci. Doporučím Philips 24M1N3200ZS, který je aktuálně v super akci a stojí jen lehce přes 2,5 tisíce.

Co letos pořídíte na Vánoce?