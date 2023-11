Notebook Umax VisionBook 14Wr zlevnil pod 3 tisíce

Má Full HD displej, výkon ale stojí za prd, stejně jako konstrukce

Repasovaný ThinkPad (nebo jiný notebook) bude lepší volbou

Společnost Umax je známá díky svým extrémně levným notebookům, které se v Česku prodávají poměrně slušně. Například Umax VisionBook N14G Plus patří dle serveru Heureka mezi TOP 5 nejprodávanějších laptopů u nás. Nyní zlevnil jiný model – Umax VisionBook 14Wr. Ten lze nyní pořídit na Mall a CZC za 2 990 korun. Chápu, vidina nákupu nového notebooku pod 3 tisíce je velmi lákavá. Přesto bych se mu spíš vyhnul.

Nejmenší slabinou tohoto počítače je překvapivě displej. Díváme se na 14,1″ IPS LCD panel s Full HD (1920 x 1080) rozlišením. Jasně, ohromení z něj nebudete, ale výrobce mohl klidně nasadit HD (1366 x 768) rozlišení a nikdo by vzhledem k ceně nemohl říct ani popel. Informace o jasu výrobce bohužel neuvádí.

Konektivita rovněž není zlá, máme zde mini HDMI, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 (tedy zastaralý standard), trojici USB (1x USB-C, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0), čtečku paměťových karet a audio jack. No a výkon? O něj se stará dvoujádrový Intel Celeron N4020 v kombinaci se 4 GB DDR4 RAM a na dokumenty a nějaký ten film poslouží pomalejší 64 GB eMMC úložiště. Jen pro představu – čip od Intelu má přibližně stejný výkon jako AMD A4-5000, tedy low-endový laptopový procesor z roku 2013. Na hraní hned zapomeňte, výjimkou jsou jen staré a velmi nenáročné tituly.

Potěší však předinstalovaný Windows 10 a nechybí ani základní webkamera s rozlišením 0,3 Mpx, která bude pravděpodobně také velmi špatná. Baterie o kapacitě 5000 mAh má dle výrobce vydržet 6 – 8 hodin na jedno nabití, těžko ale říct, jestli to je reálné. Na druhou stranu má procesor TDP jen 6 W.

Notebook UMAX Visionbook 14Wr Gray | UNBOXING | Rozbalení notebooku | Intel Celeron N4020 | M.2 SSD

Samozřejmostí je plastová a nepříliš kvalitní konstrukce, ale za danou cenu nemůžete očekávat nic jiného. Pokud chcete notebook využívat jen na prohlížení webu (ale jen pár karet, 4 GB RAM je fakt málo), napsání nějakého textu do školy nebo filmy, dovedu si představit, že s pár úpravami Windows bude fungovat docela normálně.

Přesto ho nelze vyloženě doporučit ani za ty 3 tisíce. Proč? V únoru jsem byl sám vystaven situaci, kdy jsem si na pár týdnů musel pořídit levný notebook. Můj MacBook se totiž týden před odletem na MWC porouchal a já věděl, že se reklamace ani omylem nestihne vyřídit. A v Barceloně jsem u sebe pochopitelně musel mít něco, na čem budu datlovat novinky. V redakci jsme zrovna volný neměli a já chtěl notebook, který budu 14 dní používat a pak jej zase prodám, ideálně za stejné peníze.

Za rovné 3 tisíce jsem pořídil repasovaný ThinkPad T440, tedy notebook, který byl sice představen v roce 2014, ale v té době stál okolo 35 – 45 tisíc (dle konfigurace) a tomu odpovídá i velmi dobrá hořčíková konstrukce, která byla i po těch letech ve velmi dobré kondici, až na pár oděrek byl počítač jako nový, především když jsem ho otevřel. Klávesnice nebyla mastná, displej (berte Full HD verzi, prodává se i varianta s HD displejem) bez jediného škrábance.

Lenovo T440 – Best budget laptop for students ?

Výkon v podobě i5-4200U v kombinaci s 8 GB RAM a 180GB SSD diskem mi stačil na 10-15 karet v Chrome a do toho jsem ještě pravidelně ve Photoshopu vytvářel náhledové obrázky do mých textů. Jediné lehké mínus byla výdrž baterie, přestože byla baterka takřka nová, jsem se nedostal přes 3,5 hodiny. To mě ale na hotelu, případně ani výstavišti netrápilo, v prostorech pro novináře byla hromada zásuvek. Nakonec jsem byl s ThinkPadem tak spokojený, že jsem si jej nechal jako záložní a prodal ho až nedávno kamarádovi. Takže pokud hledáte počítač za 3 tisíce (musíte chvíli hledat, obvykle se Full HD verze prodávají okolo 4-5 tisíc, ale jde najít i za 3), poslouží rozhodně lépe než výše zmíněný Umax.

