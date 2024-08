Windows 11 v mini verzi: Co nabízí projekt Tiny11 a stojí za to?

Windows 11 jsou moderní a svižný operační systém

Mají vyšší nároky jak na modernost komponent, tak na paměť a úložiště

Projekt Tiny11 se snaží Windows 11 zmenšit

Nepředpokládáme, že by někdo opravdu čekal, že by Windows 11 šly spustit na 640 KB. Tento výrok se připisuje Billu Gatesovi, i když jej velmi pravděpodobně nikdy neřekl. Pravdou ale je, že paměťové nároky nových Windows jsou čím dál větší. Windows 11 si tak řekne minimálně o 4 GB RAM a 64GB úložiště. Kromě toho se odmítne instalovat na počítač se starším CPU. Dnes se ale zaměříme pouze na paměťové nároky.

Běžné Windows 11 zaberou na disku hned po instalaci asi 36 GB. Jak by se vám líbilo, kdyby zabraly jen polovinu? Je to možné s projektem Tiny11. Jedná se vlastně o fanouškovský projekt, který ořeže instalační ISO Windows 11 tak, že z něj zbude jen to nejnutnější.

Zabrané místo

Pokud srovnáme spotřebu místa na disku u běžné instalace Windows 11 a upravené verze, dostaneme se z asi 36 GB na necelých 18 GB. Jenže pokud nainstalujete aktualizace (což se Tiny11 naučil teprve nedávno), najednou jsme na 29 GB. To pořád není špatné, ale do prvotního wow efektu to má daleko.

Je třeba zmínit, že Tiny11 je zbaven téměř všech předinstalovaných aplikací Microsoftu, jako je například Edge. To znamená, že po startu jste bez webového prohlížeče. Můžete si jej sice doinstalovat z Microsoft Store, ale pak už se jej nezbavíte. Pokud počítač s instalovaným Tony11 připojíte k internetu, bude třeba stáhnout aktualizace a rychle se dostanete na víceméně stejný zabraný prostor jako už běžné instalace. Pořád ale bude hodně věcí chybět a Windows 11 budou svižnější.

Nabídka Start je opravdu ořezaná. Většinu aplikací a také ovladačů budete muset instalovat ručně, což opět bude mít vliv na zabrané místo.

Paměť a CPU

Jak je vidět, když je paměť k dispozici, systém ji neváhá použít. Spotřeba RAM je sice u Tiny11 nepatrně nižší, stejně tak jako zatížení CPU, ale není to nic zásadního.

Výkon

Rozdíl v měření výkonu v benchmarcích je minimální a je víceméně na úrovni chyby měření. Ani zde tedy Tiny11 není příliš přesvědčivý.

Závěr

Co si z toho vybrat? Tiny11 je určitě zajímavý projekt, který má ale několik zásadních ale. Když odhlédneme od toho, že podobné zásahy do instalace jsou v rozporu s licenční smlouvou, tak kromě poměrně malé úspory místa na úložišti nezískáme prakticky nic. Naopak si zaděláme na možné problémy, protože skript odebírá z Windows hodně věcí a některá může opravdu chybět. Projekt Tiny11 tak doporučíme spíše jako zajímavost, ale pro reálné nasazení bude lepší čas potřebný k rozběhání instalace investovat třeba do brigády a za vydělané peníze koupit větší disk a paměť.

Zkusíte Tiny11?

Zdroj: Tiny11 builder, XDA