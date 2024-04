Tinder je celosvětově oblíbenou aplikací pro seznamování

Služba zavádí skvělou novinku pro bezpečnější randění

Leč zamíří do několika evropských zemí, Česko mine

Tinder bezesporu patří mezi nejznámější aplikace pro seznamování, a ať už přes něj hledáte lásku na celý život, anebo jen partnera na strávení večera, je dobré se řídit několika základními bezpečnostními poučkami. Že je například nejlepší se sejít někde na veřejném místě, nikoliv v zapadlé uličce na kraji města, už slyšel asi každý a selský rozum to většině napoví automaticky. Abyste se však nemuseli spoléhat jen na tyhle „babské rady“, přichází platforma s užitečnou novinkou pro větší pocit bezpečí. Česku se ale bohužel vyhne, minimálně tedy prozatím.

Jak informoval zahraniční server TechCrunch, Tinder dostává novou funkci zvanou Sdílet moje rande (v anglickém originále Share My Date). Ta umožňuje zaslat podrobnosti o schůzce s potenciálním partnerem přátelům či rodině. Řadí se přitom mezi ně jméno protějšku a detaily o místě a plánovaném času setkání. Informace, které lze postupně aktualizovat, se sdílí pomocí odkazu až 30 dní dopředu.

Tinder Dating App: Meet & Chat Tinder

Celý systém se na základě popisu dost podobá tomu, který můžete znát například z taxi služby Bolt. Její aplikace vám rovněž umožňuje přeposlat známým odkaz obsahující podrobnosti o jízdě, což má představovat dodatečnou vrstvu ochrany spotřebitele před potenciálním nebezpečím.

Funkce Share My Date pro Tinder bude během následujících měsíců rozšířena k uživatelům napříč Spojenými státy, Velkou Británií, Kanadou a mnoha dalšími zeměmi, včetně těch evropských, jako jsou například Německo, Itálie nebo Španělsko. Jestli se někdy dostane také k nám, není jasné. Věříme však, že by Češi vychytávku také ocenili – z dat Tinderu přece jenom vyplývá, že 51 % nezadaných pod 30 let tak jako tak sdílí informace o schůzce se svým okolím.

Byli jste někdy na rande s někým z Tinderu?

Zdroj: TechCrunch