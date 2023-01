“Polepšete se, nebo aplikaci zakážeme,” vzkazuje EU TikToku

Sociální síť TikTok je na jednu stranu stále populárnější u svých stávajících i přibývajících uživatelů, nicméně na druhou stranu je nadále i velkým trnem v oku pro bezpečnostní experty a přeneseně i politiky. Posvíceno na ni má také Evropská komise, která provozovatele čínské služby před několika dny znovu upozornila na platný Akt o digitálních službách a fakt, že TikTok novým pravidlům rozhodně nevyhovuje. Během videohovoru to vzkázal eurokomisař Thierry Breton šéfovi TikToku Shou Zi Chewovi.

Komisař jasně prohlásil, že EU využije všechny možné prostředky k ochraně soukromí svých občanů a v případě potřeby aplikaci v Evropské unii zakáže. EU chce, aby TikTok zintenzivnil svou snahu o nápravu v požadovaných oblastech a dodržoval všechna pravidla a předpisy uvedené ve zmíněném Aktu.

Good exchange between @shouchew & Commissioner @ThierryBreton today. We welcomed the opportunity to reiterate our commitment to the #DSA. We also outlined our efforts to ensure compliance with the GDPR & the Code of Practice on Disinformation. The safety of our users is paramount https://t.co/GpUgcg6UuR

— Caroline Greer (@CarolineGreer) January 19, 2023