Vláda USA v čele s Donaldem Trumpem nedávno pohrozila zakázáním TikToku a WeChatu, pokud americkou část společností nekoupí firma z USA. A i když jsme mohli v uplynulých týdnech vidět několik náznaků třeba od Oracle, tak to nestačilo. Prezident Donald Trump vydal exekutivní příkaz k odstranění TikToku a WeChatu ze všech App Storů v USA. Důvodem je hlavně to, že TikTok i WeChatu mají být hrozbou pro národní bezpečnost USA.

TikTok i Wechat mají ohrožovat národní bezpečnost USA. Od neděle již nepůjdou stáhnout

Pro osoby, které problémy TikToku a WeChatu v USA sledují podrobněji, se nejedná o překvapivou zprávu. Nejblíže ke koupi americké části TikToku měl Oracle, jenže z něj nakonec sešlo a obě společnosti uzavřely pouze dohodu o tom, že jsou důvěryhodní technologičtí partneři. A to samozřejmě vládě USA nestačilo.

Není to poprvé a pravděpodobně ani naposledy, co americký prezident zakročil proti čínským společnostem, aby tak ochránil národní bezpečnost. O embargu společnosti Huawei ze strany USA pravděpodobně slyšel každý, kdo se o IT alespoň trochu zajímá.

WeChat i TikTok budou v amerických obchodech s aplikacemi dostupné pouze do 20. září. Poté už Američané budou moct tyto aplikace sehnat pouze neoficiálními cestami, i když třeba oblíbený server s APK soubory APKMirror bude mít rovněž problémy, protože se jedná o americkou službu. Ve většině světa však půjdou nadále obě aplikace bez problémů stahovat i používat.

Se samotným zákazem je to trochu komplikovanější. Zatímco WeChat může v USA přestat fungovat již 20. září, tak TikTok si stávající uživatelé v USA můžou užívat až do 12. listopadu 2020. Důvodem tohoto odkladu je pravděpodobně to, že vláda USA chce dát Oracle či jiným společnostem nějaký čas na to, aby se znovu pokusily vyjednat nákup americké části TikToku.

