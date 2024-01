TikTok chystá obří změnu! Jak ohrozí YouTube?

TikTok je jednou z nejpopulárnějších aplikací současnosti

Před používáním aplikace pravidelně varují úřady, lidem to ale nevadí

Autoři ale chtějí být ještě úspěšnější a testují novinku, která aplikaci přiblíží k YouTube

TikTok je fenoménem posledních a nevypadá to, že by se na jeho popularitě mělo v nejbližší době cokoliv změnit. Před aplikací pravidelně varují nejrůznější úřady, ať v České republice nebo v zahraničí. To ale její popularitu zatím nijak neohrozilo a vlastně se ani nedivím.

Autoři aplikaci neustále vylepšují, v současnosti ale testují funkci, která by kompletně mohla změnit pravidla hry. Dosud byla délka nahrávaných záběrů omezena maximálně na 10 minut a to není mnoho, speciálně pokud to srovnáme s podmínkami na YouTube. Na obzoru je ale změna!

Po novém by videa měla mít délku až 30 minut a to je zásadní posun kupředu. Ano, YouTube je pořád někde jinde, maximální délka videa na tomto portálu je celých 12 hodin. Ale posun z deseti minut na třicet je v případě TikToku výrazná změna, ostatně kolik lidí na YouTube nahrává videa, která mají 10 a více hodin. Do třiceti minut se vejde podstatně více obsahu a myslím si, že TikTok dokáže z této změny vytěžit hodně.

To ale neznamená, že by YouTube složilo zbraně a nepřinášelo žádné inovace. Z mého pohledu ale v současnosti Google moc nemá kam YouTube posouvat, služba jako taková je velmi komplexní, vidím minimální prostor pro změny a inovace. Co se týká monetizace obsahu respektive podpory autorů, tam YouTube pravděpodobně ještě má mezery, nejsem si ale jistý, jestli by více peněz dokázalo současný trend nějak zvrátit. TikTok tady s námi je a speciálně u mladých uživatelů ještě nějakou dobu zůstane volbou číslo jedna…

