Společnost Mobvoi už nějakou dobu pracuje na další generaci svých chytrých hodinek. Ta poslední byla přitom představena již v roce 2021 (model TicWatch Pro 3 Ultra) a tak je na čase, aby firma vyměnila součástky, přidala některá vylepšení a implementovala novou verzi Wear OS. Nyní se o modelu TicWatch Pro 5 rozpovídal jeden z leakerů.

Leaker Kuba Wojciechowski se sdílel na svém Twitteru informace, které nám prozrazují hned několik novinek. Podělil se navíc také o render, však nic zásadního neprozradil. Podle Wojciechowského bude model TicWatch Pro 5 jedním z prvních, který nabídne čipset Qualcomm Snapdragon W5. Ten americká firma představila již v červenci minulého roku a oproti Snapdragonu Wear 4100+ nabízí až 2x vyšší výkon, což se bude pro nový systém určitě hodit.

⌚️ Leak: Mobvoi TicWatch Pro 5 – one of the first watches to ship with Snapdragon W5(+) and Wear OS 3 pic.twitter.com/FIg8BEcMQR

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 20, 2023