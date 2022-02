TicWatch ukáže nové chytré hodinky s pokročilým měřením srdce

Společnost Mobvoi začala rozesílat oficiální pozvánky ke sledování představení nových chytrých hodinek TicWatch, které se propojí s novým prostředím Arty. Jak naznačují některé starší úniky, mělo by jít o model GTH Pro. K události dojde první březnový den a těšit se údajně máme na “nový způsob měření zdraví srdce”. Výrobce tedy evidentně hodlá propagovat zejména zdravotnické funkce. Před uvedením nových hodinek o nich chce Mobvoi na sociálních sítích diskutovat, přičemž některým lidem hardwarovou novinku rozdá. Kampaň se ovšem týká jen USA, Austrálie a Nového Zélandu.

⏰ Save the Date – 9:00 AM EST, Mar. 1st 2022 ⏰

Meet our NEW TicWatch featuring Arty® – a new way to define your heart health.

🎁 How much do you know about #hearthealth? Feb 26- 28, join our daily discussions to win the giveaways.#mobvoi #TicWatch #healthylife #giveaways pic.twitter.com/7iXYfyfV7H

— Mobvoi_Official (@Mobvoi_Official) February 25, 2022