Nudíte se? Máme pro vás tipy na nejlepší thriller Netflix seriály

Všichni máme rádi thriller filmy a seriály. Jedná se o napínavé záležitosti, u kterých se rádi pobavíme. Na Netflixu nalezneme spoustu zajímavých seriálů, u kterých si můžete udělat pěkný večer. V tomto článku se zaměříme nejen na čistokrevné thrillery, ale také na ty, které spadají hned do několika žánrů. Pojďme si tedy ukázat ty nejlepší thriller seriály, které naleznete na platformě Netflix.

Dark

Abych byl upřímný, nejsem fanouškem německých filmů a seriálů. K tomuto seriálu jsem se odhodlal až po několika kladných ohlasech od přátel a udělal jsem sakra dobře. Seriál sice svůj původ nezapře, ale to mi nevadí. Dark je skvělým mysteriózním seriálem, který slupnete na jeden zátah, ani nebude vědět jak. Vše se zde odehrává v malém městečku Windem, kde se neodehrává nic zásadního. Tedy až do doby, kdy v něm zmizí malý chlapec. Vše však začíná ve chvíli, kdy si jeden z hlavních protagonistů všimne souvislostí s podobným zmizením chlapce před 30ti lety. Jo a pokud nemáte skvělou paměť, vezměte si ke sledování poznámkový blok. Seriál je totiž poměrně těžký na pochopení a dochází zde k různým časovým odchylkám.

DARK Season 1 Official Trailer # 2 (2017) Netflix Mystery TV Series HD

Mindhunter: Lovci myšlenek

Tento skvělý seriál nás zavede do roku 1979. Agenti FBI Holden Ford a Billy Tench vyslýchají ty nejbrutálnější sériové vrahy a snaží se dostat do jejich hlav. Proč? Mají za úkol dopadat násilníky, kteří běhají po svobodě a právě ti uvěznění jim v tom mají pomoci. Seriál navíc využívá skutečné postavy a staví na reálných faktech. Ty jsou však podávány skvěle a rozhodně vás nebudou nudit. Pokud jste milovníci thrillerů a krimi seriálů, neexistuje pro vás mnoho lepších voleb.

Mindhunter | official trailer (2017)

Gangy z Birminghamu

Začněme pěkně zostra. Tato sága, která má k dnešnímu dni 5 sérii po 6ti epizodách vás vtáhne do Birminghamu. Celý příběh se odehrává ve 20. letech minulého století a staví na skutečné události, kdy rodina Shelbyových založí obávaný gang s názvem Peaky Blinders. Seriál začíná v chudých čtvrtích, přičemž dojde na klasické gangsterské praktiky jako krvavé a kruté vraždy, vybírání výpalného, loupeže a mnoho dalších nelegálních a nemorálních záležitostí. Seriál je hvězdně obsazen. V čele stojí hvězdy jako Cillian Murphy, který zářil ve filmech jako Počátek, Temný rytíř či Vyměřený čas. Celá sága má skvěle napsaný scénář, který je doplněn o hutnou atmosféru. Povinnost pro každého fanouška historie, nebo třeba série Mafia.

Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders)

Ozark

Hlavní hrdina seriálu Ozark, Martin Byrde se živí jako finanční poradce. Žije poklidným životem se svou rodinou v Chicagu, tedy až do doby, než se pustí se svým kolegou do obchodu s drogami. Ve drogových kartelech však nejsou lidé, kteří by vám odpustili. Začínají výhružky rodině a Martin se rozhodne, že vezme rezort v oblasti Ozark Plateu. Jedná se o zalesněnou tabulovitou plošinu o rozloze asi 100 000 kilometrů čtverečních. Jenomže ani zde není Martin a jeho rodina v bezpečí. Skvělá záležitost pro fandy napětí i momentu překvapení.

Ozark | Official Trailer [HD] | Netflix

Stranger Things

Pokud milujete mysteriózní filmy/thrillery, neměl by vám uniknout skvěle zpracovaný seriál Stranger Things. Ten má navíc již tři série, takže bude rozhodně na co koukat. V malém městečku Hawkins se totiž začínají dít divné věci. Dustin, Lucas a Mike jednoho večera ztratí svého kamaráda Willa. Po něm začne hned druhý den pátrat celé město, přičemž jeho matce se začínají zjevovat různé přízraky. Má halucinace, nebo jde o skutečnost? Bude vodítkem k nalezení Willa ona? Nebo snad El s nadpřirozenými schopnostmi? A kde je vůbec vzala? No, nebudu více spoilerovat, vrhněte se na to!

Stranger Things Season 1 Trailer 1 | Rotten Tomatoes TV

