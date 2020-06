This War of Mine je na Google Play ve velké slevě. Dáte hře šanci?

Parádní hra This War of Mine je na Google Play ve velké slevě. Hra z prostředí války, která získala nejedno ocenění a získala si srdce většiny hráčů nyní stojí 139,99 Kč. Normálně za ní přitom zaplatíte 309,99 Kč. Port je navíc skvěle odladěný a rozjedete ho na většině telefonů.

This War of Mine je na Google Play ve velké slevě

This War of Mine klade velký důraz na emoce. Ve hře jde totiž o jediné – přežít válku. Hrajete za civilistu, který musí čelit skutečnosti, že se nachází ve válečném prostředí. Čeká vás tedy pořádná zkouška morálky, kdy se budete muset rozhodnout co kdy a komu ukrást, nebo jak se zachovat. Hra získala několik ocenění a na metacritic si drží skvělé hodnocení 90 ze 100 bodů.

This War of Mine 11 bit studios

This War of Mine – Gameplay Trailer

Osobně bych vypíchnul parádní atmosféru, soundtrack (rádiové stanice) a v neposlední řadě někdy opravdu těžké rozhodování. Hru jsem dohrál a prošel jsem jí přibližně za 6 hodin, což není na Android hru úplně málo. Navíc je zde skvělá možnost hru si projít znovu a dělat jiná rozhodnutí.

Hráli jste někdy This War of Mine?

Zdroj: Google Play