Chytrý náhrdelník The90 Gem vám hlídá slunce dřív, než se spálíte. Stojí za ním bývalá manažerka Fitbitu Hlavní stránka Zprávičky Náhrdelník The90 Gem měří v reálném čase UVA i UVB záření, které právě dopadá na vaši pleť Z naměřených dat pak aplikace v telefonu spočítá, za jak dlouho se spálíte, a včas připomene, kdy se znovu namazat Zaváděcí cena startuje na 199 dolarech, v přepočtu to činí zhruba 4 200 korun Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Chytré prsteny a hodinky dnes spočítají kdejaký tep, krok i hodinu spánku, jenže slunce – které podle dermatologů stojí za většinou stárnutí pleti – zatím žádný nositelný kousek pořádně nehlídal. Startup The90 bývalé manažerky Fitbitu chce tuhle mezeru zaplnit šperkem, který pozná blížící se spálení dřív než vy sami. Co náhrdelník The90 Gem dokáže Gem vypadá jako obyčejný přívěsek na řetízku a přes den ho prý nerozeznáte od běžné bižuterie. Uvnitř ale sedí senzory, které nepřetržitě sledují dvě složky ultrafialového záření – UVA, kvůli níž pleť stárne, a UVB, které ji spálí. Na rozdíl od klasického UV indexu, jenž vychází jen z polohy a počasí, tak přívěsek čte dávku, kterou opravdu dostáváte – i když zrovna sedíte u okna nebo za sklem auta. Naměřená data putují do aplikace pro iPhone i Android. Ta si nejprve vytvoří váš kožní profil podle typu pleti, zvyků a citlivosti na slunce a z něj počítá osobní hranice. V praxi to znamená, že vám telefon odhadne, za jak dlouho se při aktuálním záření spálíte, a dá vědět, kdy se namazat, obléknout nebo zajít do stínu. Odkud se vzal název The90? Název odkazuje na statistiku, kterou výrobce rád opakuje: až 90 procent viditelného stárnutí pleti – vrásek, jemných linek i pigmentových skvrn – prý nejde na vrub věku, ale slunci. Odtud i celá myšlenka zařízení: změřit expozici dřív, než se stačí podepsat na obličeji. Za projektem stojí generální ředitelka Stacy Salvi, která strávila přes deset let ve světě nositelné elektroniky. Vedla mimo jiné obchodní jednání, jež vyústila v koupi Fitbitu Googlem za 2,1 miliardy dolarů, je dcerou dermatologa a předtím se podílela na vývoji chytrého prstenu pro ženy. Mezi investory firmy figuruje i Lauryn Bosstick z populárního podcastu The Skinny Confidential. Cena a dostupnost The90 Gem se prodává přímo přes web výrobce, a to aktuálně za zaváděcích 199 dolarů místo pozdějších/standardních 299 dolarů (tedy zhruba 4 200, respektive 6 200 korun). Firma k tomu slibuje dopravu zdarma, roční záruku a třicetidenní lhůtu na vrácení; objednávky zadané teď mají podle ní vyrazit ještě v červnu. Pověsili byste si na krk šperk, který hlídá, kolik slunce za den schytáte? Zdroje: Engadget, The90, PR Newswire O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Fitbit nositelná elektronika Slunce wearables zdraví Mohlo by vás zajímat Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Zrcadlo, zrcadlo, jak je na tom moje zdraví? Tohle vám překvapivě odpoví Adam Kurfürst 7.1.2025 Zapomeňte na hodinky! Tento chytrý prsten má displej a můžete s ním ovládat telefon Adam Kurfürst 17.12.2024 Zvlhčovač vzduchu Xiaomi teď koupíte pod tři stovky! Bude se hodit alergikům a krapet ochladí místnost Jakub Kárník 11.8.2024 Sleva: LIDL nabízí nové chytré hodinky za směšnou cenu Jakub Kárník 6.2.2023