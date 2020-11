Máte rádi Mandaloriana? Google vám ho virtuálně promítne i do obýváku

Pokud patříte mezi fanoušky Star Wars filmů, seriálů nebo jiných děl a celé komunity kolem nich, pravděpodobně vám neunikl seriál Mandalorian. Momentálně velmi populární titul s probíhající druhou sezónou se dočkal pozornosti i od Googlu, který ho zařadil do jednoho ze svých nástrojů pro zábavné využití rozšířen reality (AR). Hlavního hrdinu seriálu v jeho ikonickém brnění si tak můžete pozvat třeba do obýváku. Je to možné přes samostatnou aplikaci s názvem The Mandalorian AR Experience.

The Mandalorian AR Experience Developed with Google

Podle oficiálních instrukcí je tento zábavný nástroj určený pro vybrané telefony a to jen v některých zemích. Nicméně se zdá, že funguje i v jiných mobilech i regionech, pokud si aplikaci stáhnete z alternativních zdrojů. Nám se podařilo aplikaci spustit i v ČR. Virtuální zážitek nespočívá jen v obyčejném umístění postavy do reálného prostředí, k dispozici je také několik druhů interakcí.

The Mandalorian AR Experience zatím obsahuje jednu scénu, ale každé pondělí budou přibývat další. Projekt má připomínat události z první série tohoto seriálu.

Zdroj: apolice, Google