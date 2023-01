Na konci září loňského roku nás HBO Max nalákalo prvním trailerem k seriálu The Last of Us. Od včerejšího dne je na této platformě dostupná první epizoda s názvem “Když se ztratíš v temnotě” a tak si můžete příběh Joela a Ellie vychutnat ve vašich obývácích.

Seriál The Last of Us je natočen podle stejnojmenné hry, která byla donedávna exkluzivní pouze pro konzole Playstation. Na začátku března si budou moci její remake užít i hráči preferující PC. Příběh se točí okolo Joela, kterého zde ztvárňuje Pedro Pascal. Ten se dostal do podvědomí diváků hlavně díky roli agenta Javiera Peñi v seriálu Narcos. Svět postihla pandemie, která spustí během několika hodin pohromu. Lidé prchají před nakaženými a Joel se snaží uprchnout se svým bratrem Tommym a dcerou Sárou.

The Last Of Us (2023) CZ HD Trailer

Prozrazovat další děj by bylo kontraproduktivní, jelikož je venku zatím jen první díl. Na ČSFD si zatím drží skvělé hodnocení (v době psaní článku) 90 %, se kterým bychom souhlasili. Jediná naše výtka míří k ději samotnému, který přesně kopíruje dění ve hře. Pokud jste tedy měli čest s konzolovým zážitkem, minimálně první díl vám nedá nic navíc.

Kdy vyjdou další díly seriálu The Last of Us?

Epizoda 1 – 16. leden

Epizoda 2 – 22. leden

Epizoda 3 – 29. leden

Epizoda 4 – 5. únor

Epizoda 5 – 12. únor

Epizoda 6 – 19. únor

Epizoda 7 – 26. únor

Epizoda 8 – 5. březen

Epizoda 9 – 12. březen

Vzhledem k tomu, že se na seriál těšili především hráči je to trochu škoda. Také nám příliš nesedla herečka Ellie, Bella Ramsey, ale to je čistě subjektivní záležitost. Jinak se ale jedná o skvělý audiovizuální zážitek se skvělými hereckými výkony, který byste si neměli nechat ujít ani v případě, že vás hry nechávají chladnými.

Jak se vám líbil první díl seriálu The Last of Us?

