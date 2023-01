Seriál The Last of Us, který patří k těm nejsledovanějším počinům v historii HBO se dočká druhé série. Potvrdil to Neil Druckmann, producent seriálu. Nejedná se o žádný nečekaný krok, jelikož seriál jistě překonal očekávání nejen diváků, ale i týmu, který za ním stojí. Není tedy divu, že dostala druhá řada téměř okamžitě zelenou.

Pro Druckmanna a jeho tým navíc nebude vytvoření scénáře druhé řady žádný problém. Předpokládá se, že první řada skončí tam, kde skončil i první díl hry a tak se může plynně navázat na díl druhý. V jednom z našich předchozích článků jsme kritizovali, že seriál v podstatě kopíruje většinu scén z her a nemá moc vlastních nápadů. Náš pohled se ale dramaticky změnil u třetí epizody, která má samostatnou dějovou linku a přinese nové informace i zapáleným fanouškům původních her.

Episode 4 Preview | The Last of Us | HBO Max

Kdy vyjdou další díly seriálu The Last of Us?

Epizoda 1 – 16. leden

Epizoda 2 – 22. leden

Epizoda 3 – 29. leden

Epizoda 4 – 5. únor

Epizoda 5 – 12. únor

Epizoda 6 – 19. únor

Epizoda 7 – 26. únor

Epizoda 8 – 5. březen

Epizoda 9 – 12. březen

Jak se vám zatím líbí seriál The Last of Us?

Zdroj: MB.com