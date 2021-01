The Expanse je skvělý vesmírný seriál z budoucnosti. Dáte mu šanci?

Pokud milujete žánr space opera, zřejmě jste jedni z těch, kteří by si jich přáli více. Kvalitních vesmírných filmů a seriálů je totiž pramálo a všichni bychom si přáli, aby jich bylo více. Netflix sice měl nějaké pokusy jako třeba Another Life, který sice neměl špatné efekty, za to však bídný scénář a neoslnil ani hereckými výkony. The Expanse je na tom ale jinak a jedná se bezpochyby o jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší space opera seriál.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

The Expanse je skvělá space opera

Děj seriálu The Expanse se odehrává přibližně 200 let v budoucnosti, kdy lidstvo dokázalo kolonizovat většinu sluneční soustavy. Mezi Zemí, Marsem a ostatními koloniemi to však začíná vřít a Detektiv Miller, který byl narozen v kolonii Pás asteroidů dostane nelehký úkol. Má totiž najít Juliettu Andromedu Mao. U plnění tohoto úkolu narazí na Jima Holdena, což je důstojník nákladní lodě Canterbury, která těží led u Saturnových prstenců a rozváží jej dále. Později zjistí, že toho mají společného mnohem více a že ona Julietta může být klíčovým prvkem celého lidstva.

The Expanse Trailer

Byla by škoda vám tu cokoliv dalšího spoilerovat, proto to dělat nebudeme. Jen podotkneme, že kromě skvěle napsaného příběhu oceňujeme také efekty i herecké výkony. Seriál má celkem pět sezón, přičemž ta první vyšla již v roce 2015. Za nás je nejlepší druhá a třetí série, která je rozhodně nejnapínavější. Seriál je dostupný aktuálně pouze na Amazon Prime Video.

Jak se vám seriál líbí?