Epic Games Store nabízí zdarma horrorový titul The Evil Within

Můžete si ho přidat do knihovny, kde vám zůstane napořád

Za necelý týden si můžete stáhnout zdarma i jeho pokračování

Horrorová hra The Evil Within je nyní k dispozici zcela zdarma na Epic Games Store. Jakmile si tuto hru přidáte do své knihovny, zůstane vám navždy. Epic rozdává další dva tituly a příští týden se můžeme těšit také na pokračování.

Za hrou The Evil Within stojí japonský vývojář Šindži Mikami. Jedná se o počin z roku 2014 a je všeobecně považován za jeden z nejlepších hororových titulů poslední dekády. Hlavní postavou je detektiv Sebastian Castellanos, který je povolán k vyšetření série brutálních vražd. Nicméně brzy zjistí, že se ocitl ve světě, kde musí čelit těm nejhorším nočním můrám. Příběh je plný zvratů, které hráče drží v neustálém napětí.

I přestože jde o více než 9 let starou hru nabízí The Evil Within ucházející grafické zpracování, které v kombinaci se skvělým zvukem vytváří naprosto pohlcující atmosféru. Epic Games Store nám nabízí možnost stáhnout si tuto hru zcela zdarma až do 26. října. To znamená, že máte omezený čas na to, abyste si přidali tento skvělý titul do své knihovny, ve které vám zůstane. Pokud vás hra bude bavit, můžete se navíc 26. října těšit na dost možná ještě lepší pokračování The Evil Within 2.

Kromě The Evil Within si můžete na Epic Games Store stáhnout zdarma také Eternal Threads a Tandem: a Tale of Shadows.

