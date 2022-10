Testujeme Redmi Buds 4 Pro. Co chcete o špuntech vědět?

Vlajkové telefony z řady Xiaomi 12T, náramek Smart Band 7 Pro nebo nové televizory Q2 doprovodila na trh v rámci nedávné evropské prezentace také nová Xiaomi sluchátka. Poměrně v tichosti si k českým prodejcům našla cestu Redmi Buds 4 Pro, vylepšená verze doposud nejnovějšího modelu. Přídomek “Pro” dává tušit, že další zástupce čtvrté generace oblíbených špuntů bude umět něco navíc.

Je tomu tak? To ukáže testování, na které se už se sluchátky v kapse chystáme. A opět se do něj můžete vzdáleně zapojit i vy. Neváhejte do komentáře napsat, na co konkrétního bychom se měli v rámci recenze Redmi Buds 4 Pro zaměřit, nebo na co určitě nezapomenout.

Už teď je jasné, že zvláštní pozornost si zaslouží například velmi vysoká 43dB hladina aktivního potlačení okolního hluku (ANC), celková výdrž až 36 hodin nebo podpora hi-res kodeku LDAC. S cenou 1 999 Kč mají nové špunty rozhodně potenciál v ČR uspět. Tak uvidíme…

Co byste chtěli o Redmi Buds 4 Pro vědět?