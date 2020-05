Jak dopadl test odolnosti veganského Oppo Find X2 Pro?

Oppo Find X2 Pro je nejnovější vlajková loď společnosti a Zack z kanálu JerryRigEverything provedl tradiční test odolnosti. Jak se mu vedlo oproti předchůdci a jak odolný materiál je veganská kůže? Na to se podíváme v dnešním článku.

Displej telefonu chrání Gorilla Glass šesté generace a jak je u tohoto skla obvyklé, škrábance se začínají objevovat u úrovně 6, přitom na úrovni 7 se již jedná o hlubší rýhy. Zabrat pak dostávají také boky a vrchní a spodní strana telefonu. Osobně nás překvapilo, jak dobře se telefon s tímto tradičním mučením vypořádal. Zack se musel opravdu hodně snažit, aby telefon poškodil.

Na zadní straně pak nalezneme veganskou kůži, která vlastně není kůží. Co se týče odolnosti, dopadlo to poměrně dobře. Pokud budete telefon nosit v kapse s klíči, není v tom žádný problém, s tím si telefon dokáže poradit. Jestliže by vás však napadlo vzít řezák a začít do zadní části telefonu řezat, není to příliš dobrý nápad. To totiž kůže nepřežila. Zack však telefon pochválil a řekl, že si vedl mnohem lépe, než předchozí generace.

Co říkáte na test odolnosti Oppo Find X2 Pro?

Zdroj: YouTube