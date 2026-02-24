Tenhle soundbar zlevnil pod 3 tisíce! Má Dolby Atmos, výkon až 230 W a HDMI eARC Hlavní stránka Zprávičky TESLA PrimeSound HQ-990 je kompaktní 2.1 soundbar se dvěma vestavěnými subwoofery, výkonem 230 W a podporou Dolby Atmos S kódem ALZADNY15 stojí 2 787 Kč místo 3 490 Kč HDMI eARC, Bluetooth 5.0, montáž na zeď, EQ, tři zvukové režimy – vše v jednom kompaktním těle Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Soundbar s Dolby Atmos pod tři tisíce – to zní jako kompromis na všech frontách, ale TESLA PrimeSound HQ-990 za 2 787 Kč s kódem ALZADNY15 překvapuje tím, kolik v této ceně nabízí. Dva vestavěné subwoofery, funkční prostorový zvuk, HDMI eARC pro ovládání jedním ovladačem a montážní sada na zeď v balení. Není to náhrada za pětitisícový systém se separátním subwooferem – ale oproti vestavěným reproduktorům televize je to „mega rozdíl“, jak opakovaně píšou zákazníci. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete výrazně lepší zvuk než z televize a nechcete utrácet tisíce za separátní subwoofer – Dolby Atmos za 2 787 Kč je v této kategorii unikát.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte hluboké, mohutné basy – dva vestavěné subwoofery jsou lepší než nic, ale externímu subwooferu se nevyrovnají.💡 Za 2 787 Kč dostanete 2.1 soundbar s Dolby Atmos, HDMI eARC, Bluetooth 5.0 a montáží na zeď – žádný další kabel ani reprosoustava. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co za ty peníze dostanete TESLA HQ-990 je all-in-one řešení – žádný separátní subwoofer, žádné zadní reproduktory, žádné kabely po obýváku. Kompaktní tělo (90 × 10,2 × 7,8 cm, pouhých 2,7 kg) ukrývá úhlové měniče, akustické zářiče a dva vestavěné subwoofery. Výkon 230 W RMS při citlivosti 96 dB stačí na ozvučení běžného obýváku – zákazník potvrzuje, že bez problémů pokryje místnost o 30 m². Zvukově nabízí Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a Dolby Digital s 3D Surround efektem. Tři zvukové režimy (Hudba, Film, TV) doplňuje ekvalizér pro vlastní úpravu zvuku a noční režim pro ztišený poslech. Připojení: HDMI eARC/ARC (ovládání jedním TV ovladačem přes CEC), optický vstup, AUX a Bluetooth 5.0 pro streamování z telefonu. V balení najdete HDMI kabel, montážní sadu na zeď a dálkový ovladač. LED displej uprostřed soundbaru má tři úrovně jasu. Co říká 18 zákazníků Dominantní téma recenzí: za tuto cenu nemá konkurenci. Zákazníci opakovaně chválí funkční Dolby Atmos, čistý zvuk a poměr cena/výkon. Jeden recenzent detailně popisuje, že prostorový zvuk funguje věrně a reálně, HDMI eARC zajišťuje bezproblémové ovládání jedním ovladačem a montáž na zeď je jednoduchá. Jiný oceňuje, že soundbar sedí perfektně pod monitor. Zvuk je v kontextu ceny hodnocen jako solidní až výborný. Výtky se ale opakují ve třech oblastech. Zaprvé: basy nejsou hluboké – vestavěné subwoofery zajistí basový základ, ale kdo očekává mohutný úder, bude zklamán. Jeden recenzent popisuje basy jako „plechové“ při vyšší hlasitosti, jiný doporučuje je vytočit na maximum. Zadruhé: LED displej svítí příliš výrazně a nejde trvale vypnout – i na nejnižším jasu může ve tmavé místnosti rušit, což zmiňuje několik zákazníků. KOUPIT SOUNDBAR ZA 2 787 KČ Pro koho to smysl dává – a pro koho ne TESLA HQ-990 za 2 787 Kč je ideální volba, pokud chcete jednoduše a levně vylepšit zvuk televize bez složité instalace a kabeláže. Dolby Atmos v této cenové hladině je rarita. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost se hodí pod televizi i na zeď. Pokud ale potřebujete mohutné basy pro akční filmy nebo hry, vyplatí se sáhnout po systému se separátním bezdrátovým subwooferem – tam se ale bavíte o jiné cenové kategorii. Pokud hledáte další zvukovou techniku nebo příslušenství ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY15 Máte k televizi soundbar, nebo vám stačí vestavěné reproduktory? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce slevy soundbar tesla Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Nová Tesla Model Y je tady. Faceliftovaný model se inspiroval Cybertruckem i konkurencí Jana Skálová 10.1.2025