Tajný prototyp Tesly viděn v Austinu! Tohle je auto, které Musk nechtěl ukázat Hlavní stránka Zprávičky Tesla ukázala levnější Model Y, ale nejde o nový "Model 2" – jen o osekanou verzi stávajícího auta Chybí světelné lišty, panoramatická střecha, displej pro zadní sedadla a lepší komfort Prototyp má viditelné vady kvality, připomínající staré problémy Tesly s montáží Jakub Kárník Publikováno: 5.10.2025 20:00 Tesla měla zákazníkům nabídnout revoluci – nový levný elektromobil za 25 tisíc dolarů, který měl demokratizovat elektromobilitu. Místo toho přijela na texaskou dálnici s prototypem, který vypadá jako Model Y po dietě. A ne zrovna úspěšné. Model 2 zrušený, zůstal odlehčený Model Y Elon Musk před lety sliboval elektromobil za 25 000 dolarů s úplně novou platformou. Měl to být takzvaný Model 2, auto inspirované Cybertruckem, postavené od základu jako cenově dostupný stroj. Jenže Musk plány zrušil – raději vsadil na Cybercab, robotaxi bez volantu, které má jít do výroby příští rok. @SawyerMerritt spotted an uncovered cheaper Model Y variant driving near Giga Texas pic.twitter.com/Fy6devXree— Ryan Mable (@RyanMable) October 2, 2025 Místo nového modelu Tesla vzala stávající Model Y a odstranila z ní relativně dost prvků. Prototyp nedávno vyfotil inženýr Ryan Mable u továrny Gigafactory v texaském Austinu. A když se podíváte na fotky, pochopíte, proč fanoušci Tesly nejásají. Co všechno zmizelo Tesla odstranila souvislou světelnou lištu vpředu i vzadu, kterou představila u refreshe Modelu Y. Místo toho jsou zde samostatná úzká světla, vzadu černý pruh. Chybí i nápis „TESLA" na zádi. Kola se také zmenšila z 19 na 18 palců. Uvnitř zmizela panoramatická skleněná střecha, ambientní osvětlení, 8palcový displej pro zadní cestující, ovládání sedadel je zjednodušené, ventilace taky. Elektricky sklopná zrcátka? Pryč. Nastavitelný podvozek? Prý taky ne. A pak je tu viditelný problém: víko kufru přečnívá přes plastový nárazník nad SPZ. Mezera mezi panely není úplně přesná, což připomíná staré časy Tesly, kdy se zákazníci stěžovali na nekvalitní montáž. Prototyp je sice jen prototyp, ale tahle slabina nevypadá dobře. Cena nebude o tolik nižší… Tesla oficiálně cenu nepotvrdila, ale úniky naznačují startovní částku 39 999 dolarů (asi 826 000 Kč bez DPH). Standardní Model Y dnes startuje na 1 099 900 Kč. Situaci komplikuje zrušení federální daňové úlevy 7 500 dolarů na elektromobily v USA. Tesla loni zaznamenala rekordní prodeje, protože zákazníci se snažili stihnout nákup před koncem programu. Teď, když je úleva pryč, se ceny elektromobilů fakticky zvýšily. Baterie a autopilot – kde Tesla ušetří ještě víc Nejdražší součástkou elektromobilu je baterie. Tesla u levných modelů používá lithium-železo-fosfátové (LFP) články, většinou od čínských výrobců. Nedávno ale začala vyrábět vlastní LFP baterie v továrně v Nevadě, takže levnější Model Y pravděpodobně dostane právě tyto. Otázkou zůstává autopilot a Full Self-Driving. Model Y má dnes osm kamer a výpočetní jednotku, která pohání asistenční systémy. Pokud Tesla začne odstraňovat senzory nebo kamery, bude autopilot ještě fungovat? A co když odstraní celý systém FSD, aby ušetřila další tisíce dolarů? To by šlo proti Muskově vizi plně autonomních vozů. Tesla potřebuje levnější model, aby přežila pár „těžkých čtvrtletí", jak Musk varoval po zrušení daňové úlevy. Jenže tahle levnější Model Y není revoluce – je to kompromis, který zákazníkům nabízí méně za trochu menší peníze. A když se podíváte na tu špatně padnoucí kapotu kufru, napadne vás, jestli je to kompromis, který stojí za to. Co říkáte na levnější Tesla Model Y? Zdroj: The Verge, Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi