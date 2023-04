Tesla chystá nový elektromobil Model 2

Půjde o zmenšenou verzi Modelu Y

Hlavním lákadlem bude cena, nezklame ale ani dojezd

Elektromobily Tesla neustále zlevňují a lákají větší počet zákazníků. Konkrétně Model 3 v Česku startuje na ceně 1 099 000 Kč. Stále se však bavíme o poměrně vysoké částce, a právě tu chce Elon Musk, respektive Tesla ještě snížit. Plánuje totiž nový Model 2, jehož výsledná cena by mohla být o něco nižší, než v případě základní Octavie Combi s manuální převodovkou a motorem 1,5 TSI.

Tesla plánuje vyrobit až 4 milionů vozů Tesla Model 2 ročně. Vyrábět se budou v Mexiku, Šanghaji a Berlíně. Podle nejnovějších informací bude tento vůz představen jako hot hatch, který se bude podobat Tesle Model Y. Bude ale o 15 % kratší a o 30 % lehčí. Náklady na výrobu by se prý měly vejít do 17 000 dolarů (asi 365 000 korun), díky čemuž by mohla automobilka nabízet svůj nejlevnější vůz za cenu okolo 25 000 dolarů, tedy 535 000 korun. Čínské zdroje hovoří o nové Tesle jako “o autě za 150 000 juanů”, což v přepočtu vychází asi na 467 000 korun. Po připočtení DPH by tedy elektromobil v Česku vycházel přibližně na 648 000 korun.

Tesla reveal details of Model 2, bus, Cybertruck battery & new truck

A to je skvělá zpráva pro všechny řidiče, kteří o elektromobilu alespoň uvažují. Ani dojezd přitom nebude hanebný. Novinka má na jedno nabití ujet až 400 kilometrů, což je stále hodnota, o které si může některá konkurence nechat zdát.

Koupili byste si Teslu za podobné peníze?

Zdroj: notebookcheck, notateslaapp, carwow