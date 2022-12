Miliardář Elon Musk se už při několika příležitostech nechal slyšet, že by jeho společnost Tesla mohla vyrobit i nějaký ten mobilní telefon. Nedávno dokonce byla řeč i o vlastním operačním systému kvůli debatám kolem Twitteru a obchodům s aplikacemi. To, jak by mohl teoretický Tesla smartphone vypadat, je nicméně neustále předmětem různých fantazií. Šikovný designér Waqar Khan se před několika hodinami podělil o koncept mobilu CyberPhone, který designově vychází z vozu CyberTruck. Mrkněte na něj.

Tesla CyberPhone – First Look & Introduction!

Na přední straně telefonu není tradičně extra co řešit, nicméně je možné si všimnout například zkosených hran kolem plochého displeje. Zmíněné auto nicméně mnohem více připomínají záda tohoto teoretického přístroje. Sestava šikmých ploch obsahuje jak ikonické lichoběžníkové sklo, na kterém se v tomto případě nachází modul s fotoaparáty, tak i část simulující kovové žebrování. Mezi všemi segmenty ční velké logo Tesla.

Jde jen o fanouškovský koncept, nicméně stejně jako u jiných dalších bychom si tohle jako reálný telefon určitě nechali líbit. Uvidíme, jak to dopadne s Tesla telefonem obecně. On to ani zmíněný CeberTruck zatím moc daleko nedotáhl, i když byl oficiálně představen.

Co říkáte na koncept Tesla CyberPhone?

Zdroj: aheadlines