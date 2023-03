Máte rádi pivo a zároveň se vám líbí Cybertruck? Pak zpozorněte. Tesla přichází na evropský trh s novinkou, konkrétně limitovanou edicí piva s názvem GigaBier, které je vařené z exkluzivního kmene Cyberhops a připravené podle 500leté tradice německého pivovarnictví Reinheitsgebot. Jde o pivo plzeňského typu a vyznačuje se tóny citrusů, bergamotu a sladkého ovoce. Navíc je balené v černých lesklých obalech s logem Giga.

Tesla se rozhodla vyrábět své pivo v Německu, kde je k dispozici v balení po třech za 89 eur (asi 2 100 korun). V současné době je tak pivo k dostání pouze v Evropě. Možná budete překvapení, ale nejde o první alkohol, který Tesla prodává. V roce 2020 totiž přišla s limitovanou edicí tequily s názvem Tesla Tequila, která se téměř okamžitě vyprodala. Nyní seženete prázdnou lahev za přibližně 10 000 korun, pokud byste ji chtěli ochutnat, zaplatíte za ní na eBay téměř 50 000 korun. Pivo můžete objednat z německého e-shopu Tesla.

Brewed for cyborgs, made by humans—Giga Bier now available → https://t.co/5IBX8ymKa4 pic.twitter.com/R3vYgqKrx7

— Tesla Europe (@tesla_europe) March 30, 2023