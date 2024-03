Tesla otevřela showroom v další české metropoli

Ostravský Pop Up Store se nachází v populárním obchodním centru

Servisní centrum součástí není, jedno nové se však chystá v Brně

O elektromobilitu je ze stran řidičů čím dál větší zájem – ať už z jejich vlastní zvědavosti, anebo kvůli plánovanému unijnímu zákazu aut se spalovacími motory – což nahrává jednotlivým výrobcům. Například americká Tesla se neustále snaží rozšířit povědomí o svých technologiích i mezi českými šoféry – poté, co otevřela fyzické showroomy v Praze a Brně, přinesla další do moravskoslezské metropole.

Jak už nejspíš správně tušíte, nový Tesla Pop Up Store se otevírá v Ostravě. Automobilka si pronajala místo v obchodním centru Forum Nová Karolina, kde zájemcům nabízí možnost prohlédnout si elektrické vozy naživo, a dokonce si i naplánovat testovací jízdy. Pro potenciální zájemce o koupi moderního vozu z okolí Ostravy se tak jedná o skvělou příležitost, jak se seznámit s jednotlivými modely a prodiskutovat možnosti se školeným personálem.

Showroom je otevřen každý všední den od 10 do 18 hodin. Na Google Mapách už nyní najdeme několik fotografií prostor a také pár recenzí návštěvníků, kteří vychvalují příjemnou atmosféru a milý přístup ze strany pracovníků. Ostravský Pop Up Store tak navazuje na úspěch onoho brněnského, odkud si lidé odnesli podobné zkušenosti.

Nutno podotknout, že součástí ostravské pobočky není servisní centrum. Pokud bychom se omezili na Česko, najdeme jej momentálně pouze v Praze. V Brně se aktuálně staví nová prodejna se servisem, která nahradí současný Pop Up Store a bude se nacházet nedaleko od něj v areálu Nové Zbrojovky. Co se týče nejbližších zahraničních poboček, zavítat lze do rakouské Vídně či Lince, polských Katowic anebo německých Drážďan. Na Slovensku korporace vedená vizionářem Elonem Muskem prostřednictvím fyzických showroomů vůbec neoperuje.

