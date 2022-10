Už příští rok by se měl k prvním zákazníkům dostat futuristický elektromobil Tesla Cybertruck. Původně byl představen již v roce 2019 a k dostání by měl být v různých variantách, které se budou odlišovat dojezdem i výkonem. Ten nejrychlejší by měl zvládat stovku pod tři vteřiny.

Nyní se Elon Musk vyjádřil na Twitteru právě na adresu Cybertrucku, o kterém řekl, že může sloužit jako člun. “Cybetruck bude dostatečně vodotěsný, aby mohl po kratší dobu sloužit jako člun. Může tak překonávat řeky, jezera a v některých případech dokonce i moře”, nechal se slyšet. V tuto chvíli můžeme o tom, co všechno by mohl chystaný elektromobil překonat pouze spekulovat. Musk navíc hned několikrát v historii dokázal, že jeho tvrzení bývají trochu uspěchaná.

Cybertruck will be waterproof enough to serve briefly as a boat, so it can cross rivers, lakes & even seas that aren’t too choppy

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2022