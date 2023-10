Tesla pro masy? Ano, jeden levný model by se našel

Koupit jej můžete oficiálně v České republice

Nosnost je 68 kilogramů, o autě dnes nemluvíme

Tesla je pojem, společnost netřeba představovat. V České republice nejsou tyto automobily příliš rozšířené (ale situace se zlepšuje, Teslu potkávám už i v Prostějově), odpůrců elektřiny a zastánců benzínu máme mnoho. Navíc cena pro našince není úplně nízká (tím nechci tvrdit, že je Tesla drahá, ale ještě nějakou dobu si počkáme na dobu, kdy to bude lidové auto pro masy). Ale pohled do eshopu ukáže, že se na Tesle dá zajezdit mnohem levněji. A nemusíte si pořizovat ojetinu s mrtvou baterií, těšit se můžete na zbrusu nové vozidlo, které vzhledově připomíná ikonický Cybertruck. S jeho provozem je ale spjata řada omezení…

Ta ostatně označuje už název – Tesla Cyberquad pro děti. Na ježdění do práce to nebude, maximální rychlost je 13 km/h (na zpátečku pak 6 km/h), dojezd je 19 kilometrů. Sama Tesla doporučuje toto vozítko pro děti od 8 do 12 let, ve výbavě najdeme odpružené sedadlo, zadní kotoučové brzdy nebo světelné pruhy LED. Celková hmotnost se blíží hranici 50 kilogramů, hodně samozřejmě váží samotná lithium-iontová baterie s kapacitou 188 Wh.

Potěší ocelový rám, Tesla Cyberquad by měla zvládnout méně šetrné zacházení. A cena? 47 599 korun. To na hračku není úplně málo peněz, ale Tesla může parkovat ve vaší garáži. A pokud máte děti v odpovídajícím věku, pak vám tento nákup určitě vyčítat nebudou. A pokud přece jenom chcete ušetřit, můžete jim pořídit třeba iPhone 15 Pro Max, vyjde vás (trochu) levněji.

