Práce snů? Tesla dělá nábor do obří německé továrny. I v ČR

Chtěli byste se stát součástí procesu výroby populárních elektromobilů značky Tesla? A mít to dokonce jako štědře placené povolání? Taková nabídka je jistě snem velkého množství technologických nadšenců. Teď se jim (a to mluvíme i o těch tuzemských) naskýtá parádní příležitost, jak si ho splnit. Tesla totiž staví v Německu obří továrnu Gigafactory Berlin-Brandenburg, která má být nejvyspělejším velkokapacitním výrobním závodem elektromobilů na světě, a pořádá nábor zaměstnanců. A to i u nás v ČR.

Společnost na svém oficiálním webu vyvěsila inzerát, který je mimo jiné zpracovaný i v českém jazyce. Nábor probíhá ve třinácti oblastech včetně např. IT, výroby karosérií nebo vývoje baterií. “Po uvedení továrny do provozu bude zahájena výroba vozu Model Y, čímž na celosvětový trh uvedeme originální automobilový design a konstrukci. Gigafactory nabídne nejnovější technologie produktů a výrobní postupy. Například nejvýkonnější systémy akumulátorů či vysoce výkonné pohonné jednotky a výkonovou elektroniku,” popisuje Tesla v inzerátu, pod kterým je možné se ihned přihlásit.

Společnost dodává, že budovaná továrna se nachází ve samosprávním celku Grünheide, který disponuje rozsáhlou sítí cyklostezek, silnic a dálnic a nabízí přímé vlakové spoje. V jeho blízkosti je rovněž nové mezinárodní letiště BER zajišťující skvělou dostupnost nedalekého Berlína, ostatních částí Německa i celé Evropy včetně ČR.

Zdroj: Tesla