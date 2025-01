Tesla má obří problém. Přes milion vozů má vážnou bezpečnostní závadu, vyřešit ji má aktualizace

Reklama

Tesla narychlo žehlí velký problém se svými elektromobily v Číně. Nejedná se ale jen o vozy, které v této zemi vyrobila, ale i o ty, které tam byly dovezeny. Zhruba polovina z nich má softwarovou závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost posádky nebo ostatní motoristy.

Čínský úřad Státní správa pro regulaci trhu zveřejnil, že 1,2 milionu tamních Tesel má závady na elektronických posilovačích řízení a zpětných parkovacích kamerách. Kvůli tomu by mohlo začít docházet k nehodám a řidičům to může velmi zkomplikovat cestu.

Společnost Elona Muska ale bere potíže vážně a už prý chystá softwarovou aktualizaci. Nebude vozidla hromadně svolávat do servisů, nýbrž to vyřeší distribuováním příslušné aktualizace přímo do postižených automobilů. Řidičům v Číně bude stačit stáhnout si ji prostřednictvím internetu a vše by mělo fungovat zase jako dřív. Za opravu navíc nebudou muset nic platit.

Tesla už kamery letos řešila

Za zmínku stojí, že nejde o ojedinělý problém – letos už Tesla musela podobný problém řešit u dalších svých 240 000 elektromobilů, které také začaly mít problémy s kamerami.

Pro Elona Muska, který k Číně aktuálně hodně tíhne, jde přitom o velkou nepříjemnost. Začátkem ledna právě v Číně představil svůj inovovaný Model Y Juniper, který postupně míří k zákazníkům i v dalších zemích světa. Tesla se s ním nadšeně chlubí a tyhle problémy jí příliš nehrají do karet. Pokud byste po Juniperu toužili i vy, můžete si ho objednat na webu Tesly – do Česka by se měl dostat už v březnu.

