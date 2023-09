Televizní poplatky za mobil a počítač? Od roku 2025 realita

Televizní poplatky se zvýší, víc budeme platit i za rozhlas

Nově se budou vztahovat i na mobilní telefony a počítače

Nová pravidla by měla platit od roku 2025

Koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média v příštím roce vzrostou o 25 korun v případě televize a o 10 korun u rozhlasu. Nově tak budeme platit 160 Kč měsíčně České televizi a 55 Kč měsíčně Českému rozhlasu. Na tiskové konferenci to oznámil ministr kultury Martin Baxa.

Televizní poplatky zdraží po 17 letech

Poplatky za veřejnoprávní média se naposledy měnily v roce 2008 u televize a v roce 2005 u rozhlasu, zdražení tak přichází po 17 letech. Vybrané koncesionářské poplatky tvoří až 90 % rozpočtu veřejnoprávních médií, zatímco příjmy z reklamy jsou marginální.

Nově i mobily a počítače

Nemění se jen výše poplatků, ale také definice televizního přijímače. Nově se totiž poplatky vztahují na všechna zařízení schopná přijímat televizní signál, to znamená i mobilní telefon a počítač. Že na mobilu neposloucháte rádio, ani nesledujete televizi? Tento argument je lichý. Neplatí se totiž za sledování televize či poslouchání rádia, ale za to, že vlastníte zařízení schopné přijímat televizní či rozhlasový signál a to i přes internet.

Televizní přijímač je definován jako jakékoliv zařízení technicky způsobilé přijmout televizní signál šířený rádiovými kmitočty, družicemi nebo kabelovými systémy. Povinnost platby se vztahuje i na případy, kdy je televizní přijímač využíván jen ke sledování komerčních platforem typu YouTube, Netflix, Apple TV, Amazon Prime, HBO atd.

Pro majitele jednoduchých mobilních telefonů, které nedokáží přijímat televizní vysílání, je na stránkách České televize připraveno čestné prohlášení (PDF), jehož podepsáním se poplatku vyhnete.

Televizním přijímačem je nově mobil i tablet

Co když mám přijímačů více?

Naštěstí pravidlo, že se platí jeden poplatek za jednu domácnost, zůstává beze změny. Nezáleží tedy na tom, kolik máte doma televizí, mobilů a počítačů, poplatek budete platit jen jeden. Vláda přesto spočítala, že se počet poplatníků díky novým pravidlům zvýší o 230 tisíc. Výnos z poplatků by měl České televizi vzrůst o 1,4 miliardy korun a Českému rozhlasu o 600 milionů korun.

Firmy budou koncesionářské poplatky nově hradit na základě počtu zaměstnanců. OSVČ a firmy do pěti lidí budou od poplatků osvobozeny.

Zdroj: tisková konference Vlády