Komunikátor Telegram dohání konkurenci a zavádí videohovory

V posledních měsících, kdy ve světě panuje koronavirová pandemie, se stalo hodně věcí i v oblasti komunikačních technologií. Mnohem větší význam začaly mít mimo jiné i chatovací a videokonferenční nástroje, jelikož zaměstnanci nechodí do kanceláří a rodinní příslušníci nemají vždy šanci či odvahu na osobní návštěvu. Velký boom zažil Zoom, Google překotně přidával funkce kam se dalo, aby se mu vyrovnal, Facebook dělal to samé s WhatsAppem i Messengerem a pozadu nebyl ani Viber, který také zavedl videohovory. To samé teď hlásí poslední velký hráč, který doposud sázel jen na posílání zpráv. Videohovory zavádí aplikace Telegram.

Vývojáři hlásí, že jde zatím jen o alfaverzi, která se bude nadále ladit. Spojení s přenosem obrazu je možné spustit na kartě libovolného kontaktu a podporuje funkci picture-in-picture neboli obraz v obraze. Videohovory přes Telegram jsou samozřejmě koncově šifrované, stejně jako běžné zprávy. Měly být v tento moment dostupné v aplikacích pro Android i iOS. V následujících měsících se prý dočkáme i zavedení skupinových videohovorů.

Zdroj: Telegram