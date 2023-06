Ať už se zalezete schovat do jakékoli aplikace sloužící sociální síti či chatovací platformě, nemáte téměř šanci uniknout. Před čím? Před Stories neboli Příběhy, tedy na výšku orientovanému formátu příspěvků s rychlou rotací a dočasnou dobou zobrazení. Do zástupu aplikací, které dřív nebo později tomuto trendu podlehly, si můžete aktuálně připočíst i jinak celkem konzervativní Telegram.

“Naši uživatelé nás již několik let žádají, abychom do Telegramu implementovali Příběhy. Více než polovina všech žádostí o funkce, které dostáváme, se týká Příběhů. Zpočátku jsme byli proti, protože Stories už jsou všude. Nicméně Telegram by nebyl Telegramem, kdybychom neposlouchali naše uživatele a neinovovali stávající formáty,” prozrazuje stanovisko vývojářského týmu Pavel Durov, šéf Telegramu. Tato chatovací aplikace evidentně přistoupí k Příběhům dost citlivě a rozumně.

Co nabídnou Telegram Stories / Příběhy?

– Ochrana osobních údajů. Budete moci přesně definovat, kdo může vidět každý z vašich příběhů: Každý, pouze vaše kontakty (s výjimkami), několik vybraných kontaktů nebo seznam blízkých přátel.

– Kompaktní uživatelské rozhraní. Příběhy budou umístěny v rozbalovací části v horní části seznamu chatu, díky čemuž budou snadno dostupné, aniž by zabíraly cenné místo.

– Flexibilita. Příběhy zveřejněné libovolným kontaktem bude možné snadno skrýt a přesunout je do seznamu “Skryté” v sekci Kontakty místo na hlavní obrazovku.

– Popisky. Kromě využití desítek výkonných nástrojů pro úpravu fotografií a videí budete moci své příběhy opatřit popisky, které přidají další souvislosti nebo odkazy, a označit další osoby.

– Podpora dvou fotoaparátů. Na základě úspěchu videozpráv Telegramu přidáváme možnost zveřejňovat fotografie a videa pořízená předním a zadním fotoaparátem současně.

– Volitelná efemérnost. Budete si moci zvolit, kdy příběh vyprší – za 6, 12, 24 nebo 48 hodin – nebo trvale zobrazovat příběhy na své profilové stránce, přičemž pro každý z nich budete mít individuální nastavení soukromí.

Jak smazat Instagram? Poradíme, jak dočasně nebo trvale odstranit účet čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Díky možnosti ukládat příběhy na profilovou stránku budou profily v aplikaci Telegram informativnější a pestřejší. Z většího zviditelnění a počtu odběratelů budou těžit i Kanály. “Jakmile spustíme možnost přeposílat zprávy z kanálů do příběhů, bude viralizace na Telegramu mnohem snazší. Celkově lze říci, že po interních testech Příběhů začali tuto funkci oceňovat i skeptici v našem týmu. Už si Telegram bez ní nedokážeme představit,” velebí Durov funkci, která se dostane ke koncovým uživatelům v průběhu července.

Kde všude už Příběhy používáte či sledujete?

Zdroj: apolice