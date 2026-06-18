Telegram pro Wear OS se vrací po pěti letech. Z hodinek napíšete i nadiktujete zprávu Hlavní stránka Zprávičky Telegram pro Wear OS je zpět – aplikace se na chytré hodinky vrací po zhruba pěti letech Z hodinek si přečtete i dlouhé zprávy, pošlete text nebo nadiktujete hlasovku a chaty ztlumíte či připnete Posílání samolepek a sdílení polohy zatím míří jen na Apple Watch, Wear OS je má dostat později Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Majitelé chytrých hodinek s Wear OS měli roky smůlu – plnohodnotná aplikace Telegramu jim chyběla. To se teď mění. Telegram vydal novou appku pro Wear OS i Apple Watch a z displeje na zápěstí zvládnete většinu běžné komunikace. Novinkou je, že zprávy můžete i diktovat jako hlasovky přímo z hodinek. Co Telegram na Wear OS zvládne Nová aplikace pro hodinky není plnohodnotný klient, na rychlé reakce na zprávy ale bohatě stačí. Můžete procházet seznam konverzací, otevírat fotky i video zprávy a přečíst si zprávu v plné délce – ne jen oříznutý náhled, jak to na malém displeji bývá. Psát jde dvěma způsoby: klasicky text, nebo zprávu rovnou nadiktujete jako hlasovku. Příchozí hlasové zprávy si na hodinkách i přehrajete. Po ruce máte i základní správu konverzací – chat ztlumíte, připnete nahoru nebo smažete zprávu, kterou jste poslali omylem. Máte Pixel Watch? Obří aktualizace Wear OS 7 dorazí co nevidět! Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Telegram svou appku sám popisuje spíš jako rychlý ovládací panel pro chvíle, kdy nemáte telefon po ruce, než jako jeho plnou náhradu. Na delší psaní tak stejně sáhnete po mobilu, hodinky poslouží k rychlému přečtení a odpovědi. Návrat po pěti letech Svou původní aplikaci pro chytré hodinky Telegram stáhl už v roce 2021. Šlo přitom o pamětníka – pocházela z doby, kdy ještě neexistovaly hodinky Pixel Watch a Samsung na svých modelech Galaxy Watch jel systém Tizen. Nová verze cílí na dnešní hodinky, tedy Google Pixel Watch i Samsung Galaxy Watch. Vychází souběžně s čerstvou aplikací pro Apple Watch. Co zatím na Wear OS chybí Obě platformy na tom nejsou úplně stejně. Sdílení polohy a posílání samolepek umí zatím jen verze pro Apple Watch, Wear OS je má podle Telegramu dostat až později. Sám vývojář to s nadsázkou svedl na to, že každý z jeho programátorů přidal něco jiného – jeden ztlumení a připínání chatů, druhý polohy a samolepky. Využijete Telegram přímo z chytrých hodinek? Zdroje: Telegram, 9to5Google, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aplikace Chytré hodinky Galaxy Watch Pixel Watch telegram Wear OS Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Sláva! Samsung vylepší oblíbenou aplikaci Good Lock a umístí ji na Google Play Adam Kurfürst 3.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025