Máte Pixel Watch? Obří aktualizace Wear OS 7 dorazí co nevidět! Hlavní stránka Zprávičky Wear OS 7 míří na Pixel Watch 2, 3 a 4 — operátor Verizon už zveřejnil changelog s buildem a červnovou bezpečnostní záplatou Google rollout zatím oficiálně nepotvrdil; Verizon uvádí datum 9. 6. 2026, aktualizace ale u uživatelů ještě nepřistává Update slibuje zhruba o 10 % delší výdrž baterie, widgety místo dlaždic a Živé updaty Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud nosíte Pixel Watch, zkontrolujte si v následujících dnech nastavení. Největší letošní aktualizace Wear OS je podle všeho připravená k vydání — prozradil to americký operátor Verizon, který už zveřejnil kompletní changelogy. Google sice zatím mlčí, ale takhle detailní únik obvykle znamená jediné: rollout je otázkou dnů. Verizon promluvil dřív než Google Wear OS 7 představil Google na konferenci I/O letos v květnu s vágním slibem „později v tomto roce“. Že to bude takhle brzy, nečekal asi nikdo. Verizon ale 9. června zveřejnil na svých podpůrných stránkách changelogy pro Pixel Watch 2, 3 i 4 — všechny se stejným buildem CP2A.260603.001 a červnovou bezpečnostní záplatou. U Pixel Watch 2 jde o System Update 20, u trojky o System Update 9. Verizon sice uvádí datum vydání 9. 6. 2026, podle 9to5Google i Android Authority ale aktualizace u uživatelů zatím nepřistává a Google nic neoznámil. Operátor si nejspíš jen připravil stránky předem. Za mě je to spíš dobrá zpráva — znamená to, že update je hotový a čeká na spuštění. A jedna špatná zpráva pro majitele první generace z roku 2022: v seznamu chybí. Google jí sliboval aktualizace jen do října 2025, takže Wear OS 7 už nedostane. Co Wear OS 7 přinese: hlavně baterii a widgety Žádná revoluce vzhledu se nekoná, ale seznam změn není krátký. Nejhmatatelnější slib: zhruba o 10 % delší výdrž baterie čistě softwarově, bez výměny hardwaru. U hodinek, které u 41mm Pixel Watch 4 vydrží papírově 30 hodin, to může být rozdíl mezi „dobiju večer“ a „dobiju až ráno“. Druhá velká věc: konec celoobrazovkových dlaždic (Tiles). Nahrazují je Wear Widgets ve velikostech 2×1 a 2×2, které vypadají a fungují prakticky stejně jako widgety na telefonu s Androidem. Vývojáři tak snáz přenesou telefonní widget na hodinky a vy dostanete flexibilnější plochu. Dále přibývají Live Updates (živě se aktualizující notifikace, třeba odpočet u doručení jídla), přepínač zvukového výstupu přímo v přehrávači, možnost vypnout automatické vyskakování ovládání hudby pro jednotlivé aplikace a jednotné rozhraní pro tréninkové aplikace třetích stran. Pozor na jednu věc: Gemini Intelligence, tedy proaktivní AI vrstva, má podle dostupných informací dorazit jen na „vybrané hodinky“ později v roce — pravděpodobně až na nový hardware. Současné Pixel Watch dostanou systém, ale tuhle třešničku nejspíš ne. Tohle je z mého pohledu škoda, protože právě AI Google při představení nejvíc propagoval. ModelWear OS 7PoznámkaPixel Watch (2022)❌ nepodpora skončila v říjnu 2025Pixel Watch 2✅ anoSystem Update 20, build CP2A.260603.001Pixel Watch 3✅ anoSystem Update 9, build CP2A.260603.001Pixel Watch 4✅ anobuild CP2A.260603.001Gemini Intelligence⚠️ jen „vybrané hodinky“pravděpodobně až novější hardware Co to znamená pro české majitele Verizon je americký operátor, ale nenechte se zmást — u nás se Pixel Watch prodávají jako Bluetooth/Wi-Fi verze a aktualizace chodí přímo od Googlu skrz OTA, žádný český operátor je nezdržuje. Rollouty ale Google pouští po vlnách, takže jeden majitel může update vidět o dny dřív než druhý. Rychlé shrnutí ✅ Klady: update pro tři generace hodinek najednou, o 10 % delší výdrž bez nového hardwaru, widgety jako na telefonu, Live Updates. ⚠️ Háčky: Google rollout zatím oficiálně nespustil, první Pixel Watch zůstávají bez aktualizace a Gemini Intelligence současné modely nejspíš nedostanou. 💡 Tip: Před instalací velkého updatu hodinky nabijte aspoň na 50 % a nechte je na nabíječce — OTA u Pixel Watch trvají i desítky minut. Už vám Wear OS 7 na hodinkách přistál? Zdroj: 9to5google, droid-life O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Chytré hodinky Google Google Pixel Watch Wear OS 7 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024