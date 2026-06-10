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Máte Pixel Watch? Obří aktualizace Wear OS 7 dorazí co nevidět!

  • Wear OS 7 míří na Pixel Watch 2, 3 a 4 — operátor Verizon už zveřejnil changelog s buildem a červnovou bezpečnostní záplatou
  • Google rollout zatím oficiálně nepotvrdil; Verizon uvádí datum 9. 6. 2026, aktualizace ale u uživatelů ještě nepřistává
  • Update slibuje zhruba o 10 % delší výdrž baterie, widgety místo dlaždic a Živé updaty

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
10.6.2026 20:00
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Google Pixel Watch4

Pokud nosíte Pixel Watch, zkontrolujte si v následujících dnech nastavení. Největší letošní aktualizace Wear OS je podle všeho připravená k vydání — prozradil to americký operátor Verizon, který už zveřejnil kompletní changelogy. Google sice zatím mlčí, ale takhle detailní únik obvykle znamená jediné: rollout je otázkou dnů.

Verizon promluvil dřív než Google

Wear OS 7 představil Google na konferenci I/O letos v květnu s vágním slibem „později v tomto roce“. Že to bude takhle brzy, nečekal asi nikdo. Verizon ale 9. června zveřejnil na svých podpůrných stránkách changelogy pro Pixel Watch 2, 3 i 4 — všechny se stejným buildem CP2A.260603.001 a červnovou bezpečnostní záplatou. U Pixel Watch 2 jde o System Update 20, u trojky o System Update 9.

pixel watch 4 recenze

Verizon sice uvádí datum vydání 9. 6. 2026, podle 9to5Google i Android Authority ale aktualizace u uživatelů zatím nepřistává a Google nic neoznámil. Operátor si nejspíš jen připravil stránky předem. Za mě je to spíš dobrá zpráva — znamená to, že update je hotový a čeká na spuštění.

A jedna špatná zpráva pro majitele první generace z roku 2022: v seznamu chybí. Google jí sliboval aktualizace jen do října 2025, takže Wear OS 7 už nedostane.

Co Wear OS 7 přinese: hlavně baterii a widgety

Žádná revoluce vzhledu se nekoná, ale seznam změn není krátký. Nejhmatatelnější slib: zhruba o 10 % delší výdrž baterie čistě softwarově, bez výměny hardwaru. U hodinek, které u 41mm Pixel Watch 4 vydrží papírově 30 hodin, to může být rozdíl mezi „dobiju večer“ a „dobiju až ráno“.

wear os 7

Druhá velká věc: konec celoobrazovkových dlaždic (Tiles). Nahrazují je Wear Widgets ve velikostech 2×1 a 2×2, které vypadají a fungují prakticky stejně jako widgety na telefonu s Androidem. Vývojáři tak snáz přenesou telefonní widget na hodinky a vy dostanete flexibilnější plochu. Dále přibývají Live Updates (živě se aktualizující notifikace, třeba odpočet u doručení jídla), přepínač zvukového výstupu přímo v přehrávači, možnost vypnout automatické vyskakování ovládání hudby pro jednotlivé aplikace a jednotné rozhraní pro tréninkové aplikace třetích stran.

Pozor na jednu věc: Gemini Intelligence, tedy proaktivní AI vrstva, má podle dostupných informací dorazit jen na „vybrané hodinky“ později v roce — pravděpodobně až na nový hardware. Současné Pixel Watch dostanou systém, ale tuhle třešničku nejspíš ne. Tohle je z mého pohledu škoda, protože právě AI Google při představení nejvíc propagoval.

ModelWear OS 7Poznámka
Pixel Watch (2022)❌ nepodpora skončila v říjnu 2025
Pixel Watch 2✅ anoSystem Update 20, build CP2A.260603.001
Pixel Watch 3✅ anoSystem Update 9, build CP2A.260603.001
Pixel Watch 4✅ anobuild CP2A.260603.001
Gemini Intelligence⚠️ jen „vybrané hodinky“pravděpodobně až novější hardware

Co to znamená pro české majitele

Verizon je americký operátor, ale nenechte se zmást — u nás se Pixel Watch prodávají jako Bluetooth/Wi-Fi verze a aktualizace chodí přímo od Googlu skrz OTA, žádný český operátor je nezdržuje. Rollouty ale Google pouští po vlnách, takže jeden majitel může update vidět o dny dřív než druhý.

Rychlé shrnutí

Klady: update pro tři generace hodinek najednou, o 10 % delší výdrž bez nového hardwaru, widgety jako na telefonu, Live Updates.
⚠️ Háčky: Google rollout zatím oficiálně nespustil, první Pixel Watch zůstávají bez aktualizace a Gemini Intelligence současné modely nejspíš nedostanou.
💡 Tip: Před instalací velkého updatu hodinky nabijte aspoň na 50 % a nechte je na nabíječce — OTA u Pixel Watch trvají i desítky minut.

Už vám Wear OS 7 na hodinkách přistál?

Zdroj: 9to5google, droid-life

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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