Aplikace Telegram dostává aktualizace s novými funkcemi několikrát do roka a nyní tu máme další, která se zaměřuje převážně na optimalizaci, ale nabízí i některé novinky.

Telegram je obecně velice dobře optimalizovanou aplikací. Je pravidelně testován na více než dvou stovkách Android zařízení, aby fungoval co nejlépe. Nabízí hromadu vizuálních efektů a na většině telefonů běží plynule. Pokud s ním přesto máte nějaké problémy, nebo běží pomaleji, než byste si představovali, můžete využít nový úsporný mód. Ten optimalizuje prostředí, omezí některé animace či přehrávání videí a GIFů. Výhodou však je, že si ho můžete přizpůsobit, takže pokud chcete zachovat hezký vzhled, ale nepotřebujete některé funkce, můžete vypnout procesy, které se dějí na pozadí.

Kromě toho můžete na Telegramu nově zvolit rychlost přehrávání videí a jiných médií od 0,2x do 2,5x rychlosti. Další užitečnou vychytávkou je možnost omezit přidávání do skupin. Můžete si například nastavit, aby vás nemohl zvát do skupin cizí člověk. Samozřejmostí jsou nové emoji, reakce a samolepky.

Zdroj: XDA