Telegram 8.0.1 přináší nové emoji či nahrávání live hovorů

Komunikační aplikace Telegram přechází na verzi 8.0.1. Aktualizace s sebou nese hned několika zajímavých novinek z pohledu designu i funkcí. Vizuálně nejviditelnější změnou je přidání grafických témat, která uživatelé mohou nastavit v individuálních chatech. Na výběr je z osmi různých stylů. Úprav se dočkala i emoji, z nichž některá po odeslání nově spouští celoobrazovkové animace. Jakmile mají odesílatel i příjemce chat otevřený, spustí se současně.

Mimo tyto dvě vizuální proměny dorazilo například i šikovnější informování o přečtení zprávy ve skupinových konverzacích. Pro zobrazení obecné ikonky o přečtení nyní stačilo, aby si zprávu zobrazil jen jeden uživatel. Nově bude možné zobrazit výpis dlouhým podržením na zprávě.

Administrátoři skupin také dostali do rukou novou možnost nahrávání skupinových videohovorů a živých vysílání. Mohou přitom vybrat, zda chtějí zaznamenat kompletní video (horizontální nebo vertikální), nebo jen zvukovou stopu. Nejnovější Telegram 8.0.1 můžete už vyhlížet, měl by být v této verzi co nevidět i v Obchodě Play.

Kterou novinku nejvíce využijete?

Zdroj: Telegram