Společnost HMD Global představila nový telefon Nokia C01 Plus. Patří mezi ty nejlevnější chytré telefony a zároveň spadá i do programu Android Go, konkrétně běží na Androidu 11 Go Edition. Vzhledem k ceně 75 eur (v přepočtu cca 1900 Kč) má poměrně dobré parametry. Nechybí ani podpora Dual SIM nebo možnost vložení microSD karet až do velikosti 128 GB.

Telefon Nokia C01 Plus zaujme nízkou cenou i vyměnitelnou baterií

Displej má velikost 5,45 palců, čímž se zařazuje mezi ty nejmenší smartphony na trhu. HD+ rozlišení se vzhledem k ceně dalo očekávat, a stejně tak starší poměr stran 18:9. Všimnout si můžete větších rámečků kolem displeje. Co se týče fotoaparátů, tak na zadní straně je jeden 5Mpx foťák s bleskem, selfie kamera na přední straně má rovněž 5 Mpx.

Výkon obstarává osmijádrový čipset Unisoc SC9863A, který doplňuje 1GB RAM a 16GB úložiště. Pro klasický Android by se jednalo o nedostatečné parametry, Nokia C01 Plus však běží na upravené GO verzi Androidu, která funguje velmi dobře na méně výkonných zařízeních. Čtečka otisků prstů se v telefonu nenachází, podporuje se alespoň základní odemykání telefonu skenováním tváře pomocí selfie kamery. Baterie má velikost 3000 mAh a podobně jako u předchozího modelu Nokia C1 Plus, i v tomto případě je vyměnitelná.

Zdroj: gsmarena.com