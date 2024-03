Objevilo se několik případů, kdy byl v aplikaci Telefon zobrazen hovor vedený přes WhatsApp

Chystá Google integraci všech hovorů pod jednu aplikaci?

Novinka by byla k dispozici pouze u telefonů, využívajících Telefon od Googlu

Telefon od Googlu by mohl brzy integrovat záznamy hovorů WhatsApp jednotného protokolu historie hovorů. Podle nedávného úniku si uživatel @Kishore9196 všiml na svém telefonu něčeho neobvyklého. Po otevření protokolu hovorů si všiml, že aplikace zaznamenala jeden z jeho hovorů, který ale vedl přes WhatsApp. Mohlo by to souviset s novinkou, kdy WhatsApp plánuje umožnit sloučení více komunikátorů pod jednu střechu?

Čeká nás integrace VoIP hovorů?

Tato funkce by byla obzvláště zajímavá, protože by mohla potenciálně sloučit VoIP hovory z celé platformy Android do jednoho protokolu. To by zahrnovalo hovory uskutečněné prostřednictvím aplikací jako Skype, Signal, Viber atd. Je ale důležité mít na paměti, že zvěsti o této integraci kolují již delší dobu.

Zobrazuje Telefon od Googlu hovory z WhatsApp?

Zobrazuje Telefon od Googlu hovory z WhatsApp?

Už před rokem se na Redditu objevil příspěvek, který předvedl něco podobného. Uživatel si všiml jednoho ze svých hovorů WhatsApp zaznamenaných v aplikaci Telefon od Googlu. Mohlo se jednat o ranou beta testovací verzi, kterou Google na omezenou dobu zavedl pro vybranou skupinu lidí, nebo, což je pravděpodobnější, o nehodu.

Google se zatím nevyjádřil k tomu, kdy a jestli vůbec plánuje vydat aktualizaci, která by hovory WhatsApp integrovala do Telefonu od Googlu. Na základě toho, co se objevilo online, se však zdá, že Google pracuje na tom, aby tuto funkci nabídnul.

Telefon od Googlu (ne)jen pro vyvolené

Je důležité si uvědomit, že tato funkce nemusí být dostupná automaticky na všech chytrých telefonech Android. Bude fungovat pouze na zařízeních používajících aplikaci od Google. Telefony od výrobců, jako jsou Xiaomi, Samsung a OnePlus, obvykle přicházejí s vlastními proprietárními aplikacemi pro telefonní hovory, a tak se nemusí dočkat stejné integrace.

Phone by Google Google LLC

Na druhou stranu nic vám nebrání si Telefon od Googlu nainstalovat na jakýkoliv telefon.

Líbila by se vám integrace VoIP do jednoho protokolu?

Zdroj: Appuals