Pozor na telefon v autě: I používání mobilu v držáku může být pokutováno!

Od letoška se udělují přísnější tresty za používání mobilu při řízení

Beztrestné nemusí být ani klikání do telefonu uchyceného v držáku

Na místě lze za toto jednání dostat pokutu až do výše 1 500 Kč

Každý řidič bude vědět, že používání chytrého telefonu drženého v ruce za jízdy je přestupkem. Od letošního roku se navíc zpřísnily sankce a za porušení zákazu se výše pokuty při jejím uhrazení na místě pohybuje v rozmezí od 2 500 Kč do 3 500 Kč (ve správním řízení může dosáhnout až 10 000 Kč). Šofér k tomu obdrží 4 trestné body.

Za účelem kontrolování navigace, čtení příchozích notifikací, ovládání hudby nebo telefonování si mnozí řidiči pořizují držáky na smartphone (popřípadě využijí ten tovární, pakliže jej automobil nabízí), avšak ani ty vás před pokutou ochránit nemusí.

Jak totiž informuje server Garáž.cz s odvoláním na Ministerstvo dopravy, klikání do mobilu umístěného v držáku může být jedním ze dvou přestupků, a to buď ohrožení ostatních účastníků provozu, anebo nevěnování se řízení. Zákonnou povinností řidiče je přece jenom „věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích“.

Ačkoliv je silně nepravděpodobné, že by vás někdy kvůli klikání do telefonu umístěného v držáku zastavila policejní hlídka, teoreticky můžete za toto jednání na místě dostat pokutu až do 1 500 Kč (ve správním řízení až 5 000 Kč). Bodový postih se v tomto případě neuděluje.

Telefon v držáku je v každém případě nutné používat s rozumem. Pokud byste si chtěli jeden takový pořídit, anebo už cítíte, že váš stávající pomalu dosluhuje, můžete se inspirovat našimi tipy na modely s cenou do 500 Kč.

